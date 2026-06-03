Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / EDUCACIÓN

"Me llamó y me preguntó": Caggiani contó cómo fue la donación de la camioneta de Orsi para "transportar chiquilines"

El presidente de la ANEP dijo que el organismo aceptó la donación debido a las necesidades de traslado de estudiantes, especialmente en educación especial y en el interior del país

3 de junio de 2026 13:04 hs
Pablo Caggiani
Foto: Leonardo Carreño

"Me llamó y me preguntó si necesitábamos vehículos para transportar chiquilines", afirmó Caggiani en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Según relató, el contacto se produjo el martes y estuvo vinculado a las necesidades de transporte que enfrenta la ANEP.

Más noticias

"No colabora en absoluto en las necesidades estructurales del sistema": Fenapes cuestionó donación de camioneta de Orsi a ANEP

"Muy aventurera" y "una hermana": el recuerdo de dos amigas de la uruguaya fallecida durante una excursión en Tierra del Fuego

"El presidente resolvió eso. Nos llamó ayer para preguntarnos si había necesidad de transporte de gurises", señaló.

Caggiani explicó que el organismo aceptó la donación debido a que existen demandas de transporte que actualmente no logran cubrirse por completo.

"Primaria transporta a nivel del interior y educación especial un conjunto de chiquilines importantes, y las necesidades de transporte nunca las podemos terminar de cubrir todas y le planteamos que aceptábamos la donación", sostuvo.

El jerarca indicó que la camioneta podría destinarse a educación especial, área que "tiene una demanda importante de transporte", o a algún departamento del interior del país, en función de las características del vehículo.

De todos modos, aclaró que todavía no está definido cuál será el destino final de la camioneta.

La polémica y los costos de mantenimiento

Consultado sobre la controversia generada por la adquisición y posterior donación del vehículo, Caggiani consideró que se trata de una decisión positiva.

"Acá hay un desprendimiento de un bien que estaba generando un ruido en la conversación pública y el fin me parece que es loable", afirmó.

El presidente de la ANEP también explicó que el organismo asumirá los costos asociados al uso del vehículo una vez que se complete el proceso administrativo.

"La camioneta pasa para la ANEP y será la encargada de los costos de mantenimiento. Se está procesando la documentación", subrayó.

Actualmente, la ANEP cuenta con una flota integrada por minibuses, camionetas y servicios de transporte contratados a empresas tercerizadas para atender distintas necesidades de traslado de estudiantes en todo el país.

Las más leídas

Maestros expresan "consternación y miedo" ante decisión de Primaria que limita contacto de escuelas con medios de comunicación

Arbeleche: en Uruguay "hubo un cambio de gobierno pero se es muy cuidadoso con el dinero de la gente"

Orsi donará su camioneta Hyundai Santa Fe a la ANEP

Quién era Abril Marino, la joven uruguaya que murió durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

Temas

Daniel Caggiani donación camioneta Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos