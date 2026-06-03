"Me llamó y me preguntó": Caggiani contó cómo fue la donación de la camioneta de Orsi para "transportar chiquilines"

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) , Pablo Caggiani , explicó este miércoles cómo se concretó la donación de la camioneta Hyundai Santa Fe realizada por el presidente Yamandú Orsi al organismo educativo.

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"Me llamó y me preguntó si necesitábamos vehículos para transportar chiquilines" , afirmó Caggiani en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Según relató, el contacto se produjo el martes y estuvo vinculado a las necesidades de transporte que enfrenta la ANEP .

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"El presidente resolvió eso. Nos llamó ayer para preguntarnos si había necesidad de transporte de gurises" , señaló.

Caggiani explicó que el organismo aceptó la donación debido a que existen demandas de transporte que actualmente no logran cubrirse por completo.

"Primaria transporta a nivel del interior y educación especial un conjunto de chiquilines importantes, y las necesidades de transporte nunca las podemos terminar de cubrir todas y le planteamos que aceptábamos la donación", sostuvo.

El jerarca indicó que la camioneta podría destinarse a educación especial, área que "tiene una demanda importante de transporte", o a algún departamento del interior del país, en función de las características del vehículo.

De todos modos, aclaró que todavía no está definido cuál será el destino final de la camioneta.

La polémica y los costos de mantenimiento

Consultado sobre la controversia generada por la adquisición y posterior donación del vehículo, Caggiani consideró que se trata de una decisión positiva.

"Acá hay un desprendimiento de un bien que estaba generando un ruido en la conversación pública y el fin me parece que es loable", afirmó.

El presidente de la ANEP también explicó que el organismo asumirá los costos asociados al uso del vehículo una vez que se complete el proceso administrativo.

"La camioneta pasa para la ANEP y será la encargada de los costos de mantenimiento. Se está procesando la documentación", subrayó.

Actualmente, la ANEP cuenta con una flota integrada por minibuses, camionetas y servicios de transporte contratados a empresas tercerizadas para atender distintas necesidades de traslado de estudiantes en todo el país.