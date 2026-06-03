Cierra Coleme, la cooperativa láctea más antigua de Uruguay: tenía 94 años de historia

La cooperativa láctea Coleme , fundada en 1932 en Cerro Largo y considerada la más antigua de Uruguay , cerrará definitivamente sus puertas al finalizar esta semana, según informó el medio local Cerro Largo Portal.

La decisión fue comunicada a los trabajadores por el presidente del directorio de la cooperativa , Boris Revello. Hasta el momento, las autoridades de la empresa no realizaron declaraciones públicas sobre el cierre ni sobre las medidas previstas para afrontar las consecuencias de la decisión.

De acuerdo con la información publicada por el consignado medio, los funcionarios continuarán trabajando hasta el próximo viernes para procesar la leche que aún permanece en la planta antes del cese definitivo de las actividades.

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El cierre marca el final de una institución con fuerte arraigo en el departamento y en la lechería nacional. Durante décadas, Coleme fue uno de los principales actores del sector en Cerro Largo y llegó a reunir a más de 70 productores remitentes.

Sin embargo, la cooperativa enfrentó un prolongado proceso de deterioro. La reducción de productores, la caída en el volumen de leche recibido y las dificultades económicas fueron debilitando gradualmente su capacidad operativa.

Al momento de resolverse el cierre, apenas 12 productores continuaban remitiendo leche a la planta, una cifra que los socios consideraron insuficiente para garantizar la continuidad del emprendimiento.

Años de dificultades y una venta que no prosperó

Los problemas financieros de la cooperativa no eran nuevos. En noviembre de 2024, Revello había advertido en declaraciones a la radio La Voz de Melo que la empresa registraba pérdidas y necesitaba una reestructura para corregir la situación.

En aquella oportunidad, sostuvo que el principal desafío era aumentar el volumen de leche que ingresaba a la planta y advirtió que, de no lograrlo, la continuidad de la empresa quedaba comprometida.

Durante el año pasado también existieron negociaciones para concretar la venta de la cooperativa a un inversor argentino. Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse.

Actualmente, Coleme emplea a unas 30 personas.