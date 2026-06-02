Quién era Abril Marino, la joven uruguaya que murió durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

La muerte de una turista uruguaya durante una excursión en el glaciar Vinciguerra , en la provincia argentina de Tierra del Fuego , generó conmoción tanto en Ushuaia como en Maldonado , de donde era oriunda la joven.

La víctima fue identificada como Abril Melina Marino Pereira , de 25 años, quien había viajado a Argentina para pasar unos días de vacaciones.

Según informó en primera instancia el medio local Cadena del Mar, en Uruguay trabajaba como moza en el restaurante Blend , ubicado dentro del hotel Enjoy Punta del Este , donde era conocida por compañeros de trabajo y clientes.

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Tragedia en Argentina: murió una turista uruguaya de 25 años durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

La muerte de la joven golpeó con fuerza el ambiente del hotel, especialmente el sector de alimentos y bebidas . Durante este mediodía los compañeros se fueron enterando de la noticia a través de medios de comunicación y el comentario se fue replicando a lo largo del complejo .

Abril trabajaba en el Enjoy desde noviembre de 2022 y estaba haciendo uso de su licencia anual cuando viajó a Ushuaia, según pudo confirmar El Observador. La joven estaba trabajando de forma permanente en el hotel desde entonces y se desempeñaba en el turno de la tarde-noche.

Abril fue hallada sin vida junto a Emiliano Feida, un guía de montaña de alrededor de 40 años y reconocido por su trayectoria en las actividades de montaña en Tierra del Fuego. Ambos participaban de una excursión en el glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de trekking más visitados de la zona norte de Ushuaia y también uno de los más exigentes por sus características geográficas y climáticas.

La búsqueda comenzó durante la noche del lunes luego de que las autoridades recibieran una alerta por parte de la madre del hombre, quien advirtió que los excursionistas no habían regresado en el horario previsto. A partir de ese momento se desplegó un operativo encabezado por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas en condiciones meteorológicas adversas y con escasa visibilidad hasta localizar los cuerpos en la parte superior del glaciar, en una zona de difícil acceso.

Aunque la investigación continúa y aún no existe una confirmación oficial sobre las causas del hecho, las primeras hipótesis manejadas por los rescatistas indican que ambos habrían sufrido una caída en el terreno montañoso.