Joven de 20 años está requerido por el asesinato de una mujer de 27 años en Estación Atlántida

Un joven de 20 años está requerido por la Justicia debido al asesinato de una mujer de 27 años en Estación Atlántida el pasado martes. Se trata de Franco David Ribeiro Rodríguez.
Hace dos días, la Policía encontró en Estación Atlántida a la víctima caída en la vía pública con una herida de arma de fuego. Las autoridades fueron notificadas de un desorden con una persona herida por arma de fuego por lo que concurrieron a las calles El Tala y Los Geranios.
Al llegar al lugar encontraron a la mujer y se la trasladó de urgencia a un centro asistencial en el que se confirmó su muerte. Los oficiales entrevistaron a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados. De estas averiguaciones surge que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta.
Personal de Homicidios realizara allanamientos en las próximas horas para lograr la detención del autor, quien está identificado.
El Ministerio del Interior comunicó vías de contacto en caso de tomar conocimiento del joven requerido. Se puede llamar de forma gratuita al 911 que está disponible durante todo el día, también se puede hacer una denuncia anónima al 0800 5000, ingresar al portal del Ministerio del Interior o concurrir presencialmente a la seccional policial más cercana.