Clearing de Informes gratis por una semana: cómo consultar con tu cédula si figurás en la base de datos

Los uruguayos podrán consultar gratuitamente su reporte del Clearing de Informes desde este miércoles 15 de julio y hasta el martes 21 , luego de que Equifax habilitara por tiempo limitado el acceso sin costo a ese servicio.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El beneficio permite conocer el historial comercial y crediticio de cada persona, información que habitualmente está disponible a través del servicio MiClearing mediante el pago de una tarifa.

La consulta puede realizarse completamente en línea utilizando la cédula de identidad , el número de celular y un correo electrónico.

Niña de 11 años murió por meningococo: escuela de Montevideo a la que asistía activó protocolos de higiene

"Sería inaceptable": Orsi reveló que habla "muy seguido" con Lacalle Pou, pero negó que le haya sugerido alejarse de la actividad pública

Quienes quieran acceder a su reporte deberán seguir estos pasos:

Ingresar al sitio de Clearing de Informes .

. Seleccionar la opción gratuita de MiClearing , correspondiente al reporte sobre el comportamiento comercial y crediticio.

, correspondiente al reporte sobre el comportamiento comercial y crediticio. Completar el formulario con el número de cédula , teléfono celular y correo electrónico.

, teléfono celular y correo electrónico. Aceptar los términos y condiciones y el consentimiento para validar la identidad.

Ingresar el código de verificación que llegará por SMS.

Obtener el cupón que habilita el acceso gratuito.

Completar el cuestionario de validación de identidad.

Una vez validada la información, el sistema mostrará el reporte.

Equifax advirtió que, debido al alto número de consultas, el sitio puede presentar intermitencias, por lo que recomienda volver a intentarlo más tarde en caso de inconvenientes.

¿Cómo saber si estoy en el Clearing?

El reporte contiene información sobre el comportamiento comercial y crediticio de cada persona, incluyendo el registro de obligaciones financieras y su estado.

La Ley Nº 18.331 de Protección de Datos Personales establece que todas las personas tienen derecho a acceder gratuitamente a esa información una vez cada seis meses y a solicitar su corrección si detectan errores.

Fuera de ese derecho, Equifax cobra por el acceso al reporte, salvo durante campañas especiales como la vigente esta semana.

¿Cuánto tiempo puede permanecer una deuda en el Clearing?

La normativa establece que las operaciones incumplidas pueden permanecer registradas en bases de datos comerciales y crediticias durante cinco años desde su incorporación.

Si al finalizar ese plazo la deuda continúa impaga, el acreedor puede solicitar una única renovación del registro por otros cinco años.

¿Cómo salir del Clearing?

Cuando una deuda es cancelada, la información no desaparece automáticamente.

La legislación permite que el registro permanezca hasta cinco años desde la fecha de cancelación. Sin embargo, Equifax informa que en su base de datos mantiene las operaciones identificadas como "canceladas con atraso" durante tres años desde que la deuda fue efectivamente saldada.

Una vez transcurrido ese plazo, el registro deja de figurar en la base de datos comercial.