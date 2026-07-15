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Cancillería logró destrabar situación por la que segundo vuelo con ayuda humanitaria no pudo partir hacia Venezuela

El problema es que se le cobraba al avión Hércules una tasa por utilizar el aeropuerto de Caracas, pero ahora no habrá cobro tras conversaciones entre cancilleres

15 de julio de 2026 9:32 hs
El primer envío de ayuda humanitaria con el Avión Hércules de la FAU

El primer envío de ayuda humanitaria con el Avión Hércules de la FAU

Foto: Cancillería de la República

La Cancillería de la República logró destrabar situación por la que segundo vuelo con ayuda humanitaria no pudo partir hacia Venezuela el martes.

El problema era que se le cobraba al avión uruguayo una tasa por utilizar el Aeropuerto Internacional de Caracas, algo que finalmente no ocurrirá luego de que se pusieran en comunicación los cancilleres uruguayo Mario Lubetkin y el venezolano Yván Gil, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

Las autoridades uruguayas están a la espera de que les comuniquen cual es el mejor día para mandar la ayuda, según pudo confirmar El Observador.

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La Fuerza Aérea canceló el segundo vuelo humanitario a Venezuela previsto para este martes

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) había informado este lunes sobre la cancelación del vuelo que iba a salir el martes. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, priorizarían el envío de insumos médicos, medicamentos, artículos de higiene personal, leche en polvo, suplementos nutricionales, carpas y colchones. Es decir, materiales considerados entre los más necesarios para asistir a la población afectada.

Los insumos provenían tanto de donaciones realizadas por el Estado como de aportes de organizaciones de la sociedad civil, que comenzaron a ser recibidos en la Embajada de Venezuela en Uruguay.

La misión cancelada iba a ser la segunda operación humanitaria de este tipo, luego de que días atrás un avión KC-130H Hércules de la FAU transportara 15 toneladas de ayuda hacia Caracas.

La asistencia fue organizada luego de los terremotos que sacudieron al país caribeño y que, según las cifras oficiales disponibles, dejaron más de 3.500 muertos, además de miles de heridos y desaparecidos.

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