Nacional trabaja a contrarreloj para confirmar nuevos fichajes para que lleguen a la Copa Sudamericana: los pases por los que acelera

Nacional está en momentos de tensión. Su primer partido del segundo semestre ante Danubio no terminó de convencer , su directiva tuvo un cruce de palabras dentro del oficialismo , y las nuevas altas que busca para lo que resta del 2026 no llegan , y está a contrarreloj para incorporarlas.

Hasta el momento el entrenador Jorge Bava trabaja con cinco altas , pero todavía no cerró el plantel . La directiva tricolor trabaja para contratar al menos a dos jugadores más , y quiere cerrar las incorporaciones antes de este viernes.

Esta fecha límite se debe a que el viernes es el último día en el que Nacional podrá inscribir futbolistas en la lista de la Copa Sudamericana , en la que debutará el próximo martes en el Gran Parque Central ante Tigre , por la fase preliminar de los octavos de final del torneo.

El viernes el Bolso deberá presentar una lista de buena fe con un máximo de 50 jugadores. Si los fichajes no llegan para esa jornada no podrán jugar ante Tigre , pero podrían entrar en la lista para los octavos de final ante Montevideo City Torque ya que Conmebol permite realizar cinco sustituciones al listado antes de esa instancia.

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Antes de los cuartos y las semifinales se pueden realizar otras tres modificaciones por cada fase, y la final es la única instancia en la que no están permitidos los cambios en la lista.

Con este panorama, Nacional acelera por las contrataciones de Nicolás Fonseca y Guido Mainero, detallaron fuentes a Referí.

El que parece estar más cerca es Fonseca. El volante uruguayo de 27 años viene de jugar la última temporada cedido en el Real Oviedo de España, y el León de México, dueño de su ficha, dio el visto bueno para que el jugador llegue al Tricolor, que debe negociar con el representante y padre del futbolista, Daniel Fonseca.

La situación de Mainero, en tanto, continúa en espera. La directiva alba acordó los términos económicos con el extremo argentino, pero no cuenta de momento con los fondos para pagar los US$ 600.000 que pide la clausula de rescisión de su contrato con Platense.

Según informó El Espectador y ratificaron distintas fuentes a Referí, Nacional le propuso a Platense pagar en cuotas la rescisión, pero el club argentino rechazó la propuesta.

Un poco más lejos está Cristian Kike Olivera, extremo del Bahía que Nacional buscó en el mercado de pases anterior. Hasta el momento la directiva conversa con la agencia que representa al futbolista, confeso hincha tricolor que en el periodo previo ya marcó su deseo de jugar en el club.