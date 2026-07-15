El polémico cambio de reglamento que hará la FIFA en la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con su primer show del entretiempo

La FIFA cambiará las normas del fútbol en la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , del próximo domingo a las 16:00 en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, en una decisión que ha causado polémica.

Esto se debe a que el entretiempo del crucial partido dejará de ser de 15 minutos , como es habitual históricamente, para tener una duración mayor.

La razón de esta decisión es el show de entretiempo que habrá en la final, lo que ya se ha venido anunciando con mucha antelación por la FIFA, destacándolo como el primer show del entretiempo de la historia de los mundiales, pero sin haber confirmado la duración que tendrá.

En las últimas horas The Times informó que el entretiempo tendrá una duración de 30 minutos , por lo que la FIFA rompe de esa forma su propio reglamento. Incluso, agrega dicho medio, el juez del partido deberá aprobar la prolongación del tiempo de descanso con algún argumento.

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En ese sentido, se agrega que en el descanso habrá un show que tendrá una duración de 11 minutos en el que actuarán la colombiana Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 formado por alumnos de un colegio público de primaria de Nueva York, y Coldplay.

Chris Martin, el vocalista de Coldplay Gentileza Télam / Luna Alfredo

A eso debe sumársele el tiempo que puede llevar el armado y desarmado de un escenario.

Medios españoles ya han puesto el grito en el cielo al entender que ese tiempo perjudicará a su selección ya que su rival podrá tener un mayor descanso al exigente ritmo de juego que impone la roja.

Los antecedentes en el fútbol

De esa forma, el espectáculo del descanso, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, hará que el de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.

La FIFA ya realizó un show del entretiempo en la final del primer Mundial de Clubes, también realizado en Estados Unidos el año pasado, que duró 24 minutos, lo que fue cuestionado por los finalistas Chelsea y PSG.

Cole Palmer Foto: Paul Ellis / AFP

Además, en la final de la Copa América 2024, también en EEUU, más precisamente en Miami, se realizó un show en el descanso con la participación de Shakira, quien repasó sus hits en una actuación de 7 minutos en un entretiempo que duró entre 25 y 26 minutos por el armado del escenario.

Shakira Foto: Juan Mabromata / AFP

Como la FIFA, la Conmebol también destacó el show como el primero en un entretiempo en la historia de la Copa América, que luego tuvo el triunfo de Argentina ante Colombia.

Lo que se sabe del show del entretiempo de la final del Mundial

El espectáculo de la final del Mundial apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

Un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial irá destinado a este fondo, que ya ha recaudado más de 50 millones de dólares.

Actualmente, unos 350 millones de niños y adolescentes en el mundo están fuera del sistema escolar, de los cuales 133 millones no alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemáticas al finalizar la educación primaria.

Por ahora Justin Bieber no puede volver a Argentina. AFP

"El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este 'show', aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños", apuntó Justin Bieber en una nota al confirmarse su participación la semana pasada, siendo la última atracción anunciada.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que "no hay nada más importante que la educación": "Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo".

El show contará además con los personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets, "reforzando el enfoque educativo del evento", destacaron la FIFA y Global Citizen.

La ceremonia de clausura del Mundial 2026

Figuras internacionales del mundo de la música y el entretenimiento como el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el 'streamer' IShowSpeed participarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio en MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Robbie Williams Instagram @robbiewilliams

La cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) -los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense-, interpretará una versión "especial" del himno nacional de Estados Unidos, anunció la FIFA en un comunicado este martes.

Hasta ahora, el himno de los Estados Unidos ha sonado en todos los partidos del Mundial en el MetLife Stadium, aunque alrededor de una hora antes de los partidos, a diferencia de los instantes previos de los encuentros en el deporte estadounidense.

La ceremonia de clausura será a las 13:30 hora local, 90 minutos antes del inicio de la final, a las 15:00 hora local (16:00 de Uruguay).

El espectáculo que servirá para cerrar el Mundial estará producido en colaboración con la empresa italiana de administración de eventos Balich Wonder Studio y, aunque la FIFA no ha concretado cómo será, destacará "la pasión, la emoción y el carácter global" del torneo.

A principio del torneo, la ceremonia de apertura agrupó en México nombres como Shakira, los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, Tyla y los grupos Maná y Los Ángeles Azules.

En Estados Unidos actuaron Katy Perry, la sensación coreana LISA, la brasileña Anitta, el rapero Future y el productor DJ Sanjoy, mientras que en Canadá participaron Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.