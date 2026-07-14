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Las tres salidas que negocia Peñarol para achicarle el plantel a Diego Aguirre en el segundo semestre de 2026

Mirá quiénes son los tres jugadores por los que Peñarol negocia por una salida a préstamo y así poder acortar el plantel

14 de julio de 2026 15:25 hs
Franco González&nbsp;

Franco González 

Foto: Felipe Mereola/Focouy

Peñarol trabaja día a día para cerrar el plantel para el segundo semestre de 2026, mientras el entrenador Diego Aguirre ya prepara al equipo para jugar el sábado ante Boston River a la hora 16.00 en el Campeón del Siglo.

El equipo tiene jornada libre este martes y vuelve a los entrenamientos el miércoles por la mañana. Se espera para esa jornada que se sume Jonathan Rodríguez, quien acordó en los últimos días su retorno a la institución.

Diego Aguirre tendrá un alta importante y una baja de peso en Peñarol para enfrentar a Boston River el sábado por el Torneo Intermedio para mantener la punta en su grupo

Cristian Chambián, DT de Racing, en Quedó Picando: qué dijo sobre el penal de Abel Hernández, el análisis del empate con Peñarol y cómo va en la penca del Mundial 2026

Peñarol negocia con Boca Juniors la llegada del lateral Juan Barinaga, pero sabe que deberá afrontar un cargo por una cesión a préstamo.

Por ahora solo llegaron el defensor Franco Romero y el extremo argentino Leonel Jaime.

Se fueron Emanuel Gularte, a Sporting Gijón, y Matías González, quien rescindió contrato.

Andrés Madruga sigue en Peñarol y por ahora no se desvinculó. Busca salir del club porque sabe que Aguirre no contará con él.

Tiene 22 años y contrato hasta fin de año. Jugó seis partidos en el primer equipo.

El club está en tratativas con dos equipos del medio para cederle a jugadores.

Franco González puede pasar a Central Español, equipo que ya se interesó por el volante ofensivo cuando jugaron por la Copa de la Liga AUF, en Minas, en enero.

El &uacute;ltimo partido de Franco Gonz&aacute;lez en Pe&ntilde;arol, se lesion&oacute;

El último partido de Franco González en Peñarol, se lesionó

El Cepillo, campeón mundial sub 20 en 2023, tiene 22 años, su contrato vence a fin de año y desde que Aguirre está al frente del club ya salió cedido a Yverdon de Suiza e Inter Bogotá.

En Peñarol jugó 48 partidos y marcó cinco goles.

Con Progreso se negocian detalles para enviar a préstamo a dos juveniles: el delantero Luciano González y el volante central Lorenzo Couture.

González, de 20 años, debutó con Aguirre en 2024 jugando 32 minutos en tres partidos. Luego se rompió los ligamentos jugando en Tercera.

Luciano Gonz&aacute;lez y Erick De los Santos, Copa de la Liga AUF 2026

Luciano González y Erick De los Santos, Copa de la Liga AUF 2026

Volvió a las canchas el 15 de febrero de este año contra Central Español (15 minutos), pero poco después se decidió sacarlo a préstamo a Defensa y Justicia.

Ahí disputó 190 minutos en cinco presencias, sin goles, y ahora busca ganar minutos con otra salida en el ámbito local. Tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2027.

Couture, de 21 años, jugó 86 minutos entre un partido por Copa AUF Uruguay y dos por el Torneo Clausura, el año pasado, y a comienzos de este año sufrió fractura de clavícula lo que le impidió sumar más minutos en Primera.

Lorenzo Couture

Lorenzo Couture

Su nombre estuvo en el radar de Albion, donde juega su hermano, el zaguero Francisco Couture, pero ahora su destino puede ser Progreso.

Su contrato en Peñarol se extiende hasta el 31 de julio de 2027.

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