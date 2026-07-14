Se estancó el pase de Juan Cruz de los Santos de Nacional a Independiente del Valle: qué pasó y qué rol tuvo River Plate, su exclub

El extremo de Nacional Juan Cruz de los Santos tenía todo listo para viajar a Ecuador para convertirse en nuevo jugador de Independiente del Valle , pero el pase se estancó en las últimas horas y ahora el jugador se prepara para el partido contra Wanderers del próximo viernes, confirmaron distintas fuentes a Referí.

El futbolista de 23 años iba a salir cedido por un cargo de US$ 150.000 (en concepto de un amistoso entre Nacional e Independiente del Valle ), con una opción de compra de US$ 1.5 millones por el 90% de la ficha.

Fuentes cercanas al entorno del jugador detallaron a Referí que De los Santos ya daba como hecho el pase , y esperaba conocer los detalles de su viaje a Ecuador.

Sin embargo, un nuevo actor apareció y trancó la salida: River Plate . El club en el que Juan Cruz se formó y desde el que llegó a Nacional aún es dueño del 60% del pase del futbolista , y en los últimos días pidió su parte de los 150.000 dólares , que según fuentes del Darsenero son alrededor de US$ 70.000 , descontando el 10% que corresponde al futbolista .

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Distintas fuentes indicaron que el Tricolor entendió que la pérdida de este ingreso implicaría que el negocio por De los Santos no fuera rentable, por lo que el pase en este momento está caído.

El extremo estará a la orden de Jorge Bava para el encuentro ante Wanderers de este viernes, por la sexta fecha del Torneo Intermedio, y todo indica que también estará disponible para la ida de la fase previa de octavos de Copa Sudamericana ante Tigre, el próximo martes.

Su disponibilidad es una buena noticia para Nacional, que hasta el momento no incorporó a un extremo y cedió a Exequiel Mereles y Bruno Arady para el segundo semestre.

La llegada del argentino Guido Mainero se trancó debido a que Nacional no cuenta con los fondos para pagar los US$ 600.000 de su clausula con Platense, y la directiva negocia con el representante de Cristian Kike Olivera, que estuvo cerca de llegar en el anterior mercado de pases.