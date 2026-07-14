Mujer venezolana denunció discriminación y xenofobia por parte de un chofer de UCOT: qué dice la empresa

Una mujer venezolana denunció haber sido víctima de discriminación y xenofobia por parte de un chofer de la empresa UCOT durante un viaje en un ómnibus de la línea 370 , que une el Hospital de Clínicas con Playa del Cerro. El episodio ocurrió el pasado viernes y quedó registrado en un video grabado por la propia pasajera, donde se escucha parte del intercambio entre el conductor y la denunciante.

Tras la difusión del caso, la mujer escribió un mensaje en el que relató la situación a la cuenta de Instagram Un Pana por Uruguay, cuenta que reúne a la comunidad venezolana que vive en Uruguay.

"En un bondi sufrí discriminación y xenofobia por parte de ese sujeto", escribió. Según sostuvo, el conductor la agredió verbalmente con frases como "ándate a tu país", "venís de otro país a heder aquí" , además de llamarla "muerta de hambre" y "miserable". "Encima de eso me quiere hacer bajar del bondi en pleno trayecto", afirmó.

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La denunciante también aseguró que, una vez finalizado el recorrido, el chofer le impidió descender del vehículo. "Cuando llegué a mi destino no me quería hacer bajar", señaló en una entrevista que brindó a Telemundo.

La mujer indicó, además, que presentó una denuncia en la Policía, aunque manifestó su disconformidad con la respuesta recibida. "Hice la denuncia en la policía pero no me dieron mucha bola; según queda como una 'constancia' de lo que pasó", escribió. En declaraciones a Telemundo (Canal 12) también explicó que en la seccional le informaron sobre la normativa que prohíbe reproducir contenido en altavoz dentro de las unidades de transporte, algo que dijo desconocer y por lo que pidió disculpas.

La respuesta de UCOT

Por su parte, UCOT informó a El Observador que inició una investigación interna para determinar qué pasó y adoptar las medidas que correspondan. Este jueves, el chofer comparecerá frente al departamento jurídico de la empresa para contar su versión de los hechos. No obstante, "sigue trabajando y no está apartado del servicio", aclararon desde la empresa.

También expresaron que estos episodios "lamentablemente suceden, aunque no son muy comunes" y que trabajan la prevención de estos temas a través de talleres que ponen foco en la atención al público.