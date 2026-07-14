Mujer venezolana denunció discriminación y xenofobia por parte de un chofer de UCOT: qué dice la empresa

Una mujer venezolana denunció haber sido víctima de discriminación y xenofobia por parte de un chofer de la empresa UCOT durante un viaje en un ómnibus de la línea 370, que une el Hospital de Clínicas con Playa del Cerro. El episodio ocurrió el pasado viernes y quedó registrado en un video grabado por la propia pasajera, donde se escucha parte del intercambio entre el conductor y la denunciante.
Tras la difusión del caso, la mujer escribió un mensaje en el que relató la situación a la cuenta de Instagram Un Pana por Uruguay, cuenta que reúne a la comunidad venezolana que vive en Uruguay.
"En un bondi sufrí discriminación y xenofobia por parte de ese sujeto", escribió. Según sostuvo, el conductor la agredió verbalmente con frases como "ándate a tu país", "venís de otro país a heder aquí", además de llamarla "muerta de hambre" y "miserable". "Encima de eso me quiere hacer bajar del bondi en pleno trayecto", afirmó.
La denunciante también aseguró que, una vez finalizado el recorrido, el chofer le impidió descender del vehículo. "Cuando llegué a mi destino no me quería hacer bajar", señaló en una entrevista que brindó a Telemundo.
La mujer indicó, además, que presentó una denuncia en la Policía, aunque manifestó su disconformidad con la respuesta recibida. "Hice la denuncia en la policía pero no me dieron mucha bola; según queda como una 'constancia' de lo que pasó", escribió. En declaraciones a Telemundo (Canal 12) también explicó que en la seccional le informaron sobre la normativa que prohíbe reproducir contenido en altavoz dentro de las unidades de transporte, algo que dijo desconocer y por lo que pidió disculpas.
La respuesta de UCOT
Por su parte, UCOT informó a El Observador que inició una investigación interna para determinar qué pasó y adoptar las medidas que correspondan. Este jueves, el chofer comparecerá frente al departamento jurídico de la empresa para contar su versión de los hechos. No obstante, "sigue trabajando y no está apartado del servicio", aclararon desde la empresa.
También expresaron que estos episodios "lamentablemente suceden, aunque no son muy comunes" y que trabajan la prevención de estos temas a través de talleres que ponen foco en la atención al público.