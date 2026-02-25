"Nos generalizan como: muertos de hambre, venecos y demás": la grave denuncia de un futbolista venezolano por cantos xenófobos en Chile por la Copa Libertadores; mirá el video

Cánticos xenófobos contra jugadores de Carabobo en Chile por la Copa Libertadores

El futbolista Alexander González del Carabobo de Venezuela denunció este martes cánticos xenófobos en el estadio del club chileno Huachipato, que su equipo eliminó en el partido de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

"Tiene hambre, el veneco (venezolano) tiene hambre", se escucha en un video grabado desde la grada al final del partido, que compartió González en su cuenta en Instagram.

El lateral derecho del Granate venezolano respondió a los cánticos con el mensaje: "No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más".

En una publicación previa, el jugador había enviado un extenso mensaje en el que les pedía a la prensa y a los hinchas respetar la dimensión del triunfo del vinotinto.

PERIODO DE PASES El exjugador de Nacional que sustituirá en Chile a Mauricio Vera, tras su salida al tricolor

EEUU retira visas a tres funcionarios chilenos y acusa al gobierno de Boric de "socavar la seguridad regional"

"Hoy como venezolanos hemos dado un golpe en la mesa aquí en CHILE", dijo González, y les envió un mensaje de apoyo a unos 200 hinchas que acompañaron al equipo venezolano en las tribunas.

El mensaje de Alexander González, quien denunció cánticos xenófobos en Chile El mensaje de Alexander González, quien denunció cánticos xenófobos en Chile

"Nos generalizan como: muertos de hambre, venecos y demás", reclamó.

Carabobo dominó la serie (3-1 en el global) luego de ganar 1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta en el Estadio CAP Huachipato.

Carabobo de Venezuela La delegación de Carabobo de Venezuela en Chile

El equipo venezolano enfrentará en la tercera ronda de la Copa Libertadores a Sporting Cristal de Perú.

Ni la Conmebol ni los equipos se han pronunciado sobre el incidente, que de demostrarse podría acarrear sanciones deportivas y económicas para el club local en competiciones internacionales.

AFP