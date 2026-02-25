"Nos generalizan como: muertos de hambre, venecos y demás": la grave denuncia de un futbolista venezolano por cantos xenófobos en Chile por la Copa Libertadores; mirá el video
Alexander González, de Carabobo de Venezuela, denunció este martes cánticos xenófobos en el estadio del club chileno Huachipato
25 de febrero 2026 - 7:54hs
Cánticos xenófobos contra jugadores de Carabobo en Chile por la Copa Libertadores
El futbolista Alexander González del Carabobo de Venezuela denunció este martes cánticos xenófobos en el estadio del club chileno Huachipato, que su equipo eliminó en el partido de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026.
"Tiene hambre, el veneco (venezolano) tiene hambre", se escucha en un video grabado desde la grada al final del partido, que compartió González en su cuenta en Instagram.
El lateral derecho del Granate venezolano respondió a los cánticos con el mensaje: "No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más".
En una publicación previa, el jugador había enviado un extenso mensaje en el que les pedía a la prensa y a los hinchas respetar la dimensión del triunfo del vinotinto.