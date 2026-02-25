Dólar
Mundial 2026: "Va a ser todo espectacular", dijo Infantino sobre México como sede pese a ola violenta tras muerte de El Mencho

"Tenemos confianza total en México", señaló el presidente de la FIFA, quien habló por primera vez tras la ola de violencia en ese país anfitrión del Mundial 2026

25 de febrero 2026 - 7:36hs
Gianni Infantino en el Board of Peace de Donald Trump

Foto: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo este martes a la AFP estar "muy tranquilo" con México como una de las sedes del Mundial 2026 de fútbol, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico.

La muerte de "El Mencho" ha desatado una ola de violencia en México.
Pese a las imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo, el patrón del fútbol dio un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses del inicio del Mundial, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró Infantino a la AFP en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema.

Calles vacías de Guadalajara y un cartel del Mundial 2026, este lunes, tras la violencia por la muerte de El Mencho
MUNDIAL 2026

Mundial 2026: ¿Cómo está Guadalajara, donde Uruguay jugará contra España, golpeada por la violencia narco de México a casi 100 días de la Copa del Mundo FIFA?

Claudia Sheinbaum con la armada mexicana
MUNDIAL 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó riesgos en Guadalajara para el Mundial 2026 pese a los incidentes generados por grupos de narcotráfico

"Tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum", agregó luego en una rueda de prensa. "Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades" y seguimos "la situación".

A man rides a bicycle past the Guadalajara Cathedral and a FIFA World Cup countdown during a wave of violence over a drug lord's death, in Guadalajara, Jalisco state, Mexico on February 23, 2026. Mexico has deployed 10,000 troops to quell clashes sparked
Calles vacías de Guadalajara y un cartel del Mundial 2026, este lunes, tras la violencia por la muerte de El Mencho

Sheinbaum había descartado antes riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en México, donde la selección uruguaya jugará ante España, y la urbe más afectada por la retaliación narco.

La presidenta dijo en conferencia de prensa que la normalidad regresa paulatinamente y ofreció "todas las garantías" para que la metrópoli del oeste del país reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

Durante la operación del domingo y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

Young men walk past teh window of a police station with bullet impacts in Guadalajara, Jalisco, Mexico, on February 23, 2026, a day after clashes. Mexico has deployed 10,000 troops to quell clashes sparked by the killing of the country's most-wanted drug
Impactos de bala en una estación de policía de Guadalajara

El CJNG respondió al despliegue oficial con una embestida violenta en 20 de los 32 estados mexicanos.

"Ningún riesgo"

Infantino no había opinado del tema hasta este martes, pero lo hizo a la AFP en su llegada a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

Más temprano, la Federación Portuguesa de Fútbol puso en duda la asistencia de su selección a un duelo premundialista en marzo, que significará la reapertura del estadio Azteca, por "la delicada situación que se vive actualmente en México", dijo en comunicado.

El mexicano Javier Aguirre
Pero Javier Aguirre, DT de la selección mexicana, confió en que el partido se jugará. "Contemplo perfectamente ese partido para el mes que viene, con los seleccionados europeos, en Fecha FIFA, todo está conforme a lo planeado", dijo en una rueda de prensa en México.

En Ciudad de México y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas del Mundial, no se registraron incidentes violentos.

Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, calificó de "completamente falso" que la ciudad pueda perder partidos de la Copa del Mundo, la primera que tendrá 48 equipos.

"No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes" en México, añadió en rueda de prensa.

Mexican Army personnel stand guard at a gas station close to the Guadalajara International Airport in Tlaquepaque, Jalisco State, Mexico, on February 22, 2026. Mexico confirmed on February 22 that soldiers killed a powerful drug cartel leader who was one
Militares en una zona cercana al Aeropuerto de Guadalajara

La selección mexicana tiene programado para el miércoles un partido amistoso contra Islandia en el estadio La Corregidora, estado de Querétaro, donde el domingo se suspendió un encuentro del campeonato de primera división debido a la violencia.

El lunes, el Tri difundió en la red social X fotografías de sus futbolistas y de los seleccionados islandeses entrenando en Querétaro.

Vuelta a la normalidad

Nemesio Oseguera, apodado El Mencho, era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.

Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho"
Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho"

El capo de 59 años dirigía el CJNG, una de las mafias criminales más poderosas del mundo y designada por Washington como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

La reacción del cártel a la muerte de su líder provocó temor en ciudades como Puerto Vallarta, un concurrido balneario de la costa del Pacífico, frecuentado por turistas y hogar de residentes originarios de Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró este martes que la situación "poco a poco se está normalizando" y que los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara operan sin problemas.

Young men walk past teh window of a police station with bullet impacts in Guadalajara, Jalisco, Mexico, on February 23, 2026, a day after clashes. Mexico has deployed 10,000 troops to quell clashes sparked by the killing of the country's most-wanted drug
Impactos de bala en una estación de policía de Guadalajara

De acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco, este martes se reactivaban las actividades económicas y las escuelas reanudarán las clases el miércoles.

Debido a la convulsa jornada del fin de semana, se suspendieron dos partidos de fútbol el domingo en Jalisco y otro en el estado de Querétaro, en el centro de México.

Además de cuatro encuentros del Mundial, entre ellos uno de los más destacados de la primera fase, entre Uruguay y España, Guadalajara albergará junto a Monterrey el torneo de repesca que a finales de marzo definirá los dos últimos clasificados a la Copa del Mundo.

En ese certamen participarán seis selecciones: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.

AFP

Temas:

Mundial 2026 Gianni Infantino AFP México

