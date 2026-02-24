Así era la guarida de El Mencho: una cabaña exclusiva junto al bosque en un pueblo de Jalisco

Última casa de 'El Mencho' antes de morir en el intento de caputra del Ejército de México

La guarida en donde se resguardaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias " El Mencho " , líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN) que murió el pasado domingo en un operativo del Ejército de México , era una cabaña exclusiva ubicada en un lujoso complejo residencial en el pueblo de Tapalpa, junto a un bosque , en el estado de Jalisco.

Su última residencia, donde fue localizado por las fuerzas especiales mexicanas con ayuda de información de Estados Unidos, formaba parte del 'Tapalpa Country Club' , un espacio residencial privado de cabañas exclusivas en un entorno rústico , según los reportes dados a conocer este martes.

Allí, entre naturaleza, las fuerzas mexicanas localizaron al capo del narcotráfico conocido como 'El Mencho', y le dieron caza después de que rastrearan la visita que le hizo el pasado sábado una de sus parejas sentimentales .

En concreto, el conjunto de casas rústicas se ubica en el kilómetro 5,4 de la Carretera Tapalpa-San Gabriel, en el sur del estado de Jalisco y a unos 130 kilómetros de Guadalajara , la capital del estado.

De acuerdo a las imágenes disponibles, el refugio del líder del CJNG era una amplia cabaña rodeada de un bosque, hacia donde huyó tras verse acorralado por los militares.

En un video del portal web Milenio se divisa que la residencia es de dos pisos y en ella se encontraron grandes cantidades de comida y medicamentos desparramados en distintas salas, como también cuenta con altares y varias imágenes religiosas.

Precisamente, una de las empresas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con este cartel mexicano era Las Flores Cabaña, un negocio de alquiler de cabañas turísticas que seguía operando en Tapalpa a pesar de las acusaciones de lavado de dinero para el narco, indicó el diario Reforma.

El operativo contra 'El Mencho' se produjo el pasado domingo en esa misma exclusiva ubicación, de la que huyó tras detectar la presencia militar, respondida por un intercambio de disparos entre las fuerzas especiales y el círculo de seguridad del líder criminal.

Posteriormente, el líder del CJNG huyó al bosque cercano junto a varios colaboradores, quienes finalmente fueron capturados y heridos por disparos de los militares mexicanos, según explicó este lunes el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo.

Tras su arresto lo trasladaron a un centro médico en Morelia, pero murió antes de llegar debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo a las autoridades. La Fiscalía General confirmó oficialmente la identidad del cadáver del capo tras el análisis genético de su cuerpo.

Con información de EFE.