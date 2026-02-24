Dirigentes, jugadores y cuerpo técnico de Unión Atlética fueron hasta Malvín para solidarizarse tras episodio de violencia

Una comitiva de 40 personas de Unión Atlética se movilizó este martes hasta las instalaciones del club Malvín para expresar su solidaridad tras los episodios de violencia sufridos por jugadores, dirigentes y familiares del playero tras el clásico disputado el pasado 19 de febrero.

Luego de ese partido, que se jugó en el Palacio Peñarol y que Malvín ganó 79-73 , un grupo de hinchas de Unión Atlética se trasladó hacia las instalaciones del club Malvín y atacó con pedradas y proyectiles a un grupo de jugadores y dirigentes que estaban con sus familiares en un restorán contiguo al club, compartiendo un momento post partido.

La Federación Uruguaya de Basketball repudió inmediatamente el hecho e hizo un llamado urgente para la intervención de las autoridades.

El propio Unión Atlética también repudió los hechos y emitió un comunicado anunciando sanciones severas para los responsables.

"La iniciativa surgió de la directiva pero también del plantel y del cuerpo técnico. Básicamente fuimos a solidarizarnos con el plantel, el cuerpo técnico y los directivos porque muchos de esos jugadores vivieron una situación de agresión con sus familias y era fundamental demostrar que estamos en contra de la violencia y fuimos a ponernos a las órdenes", contó Alberto Morandi, presidente de la UA, a Referí.

"Los que fuimos no tenemos que avergonzarnos de nada porque lo único que hemos hecho es trabajar por el club, pero era necesario el gesto porque personas con la camiseta de Unión Atlética fueron las que tiraron las piedras. En estas situaciones se forma como un espiral de violencia que no se sabe cómo termina cuando hay de por medio comunicados, denuncias y que generan revanchas y cuentas pendientes", advirtió Morandi.

"Era importante poder manifestar que condenamos el hecho, que eso no es club que queremos, que el 99% de las personas que fueron al Palacio se comportaron bien y que estamos en contra de lo que aconteció", manifestó.

"Esta fue una acción que no registra antecedentes, éramos más de 40 personas. para mostrar con claridad el camino que queremos recorrer. No se avisó a la prensa porque no queríamos hacerlo visible, solo queríamos manifestar nuestra solidaridad", agregó.

Morandi contó que se comunicó con César Somma, presidente de Malvín, para manifestarle la intención de ir a ofrecer su solidaridad con lo acontecido y que este la abrió las puertas del club.

Morandi y Somma hicieron uso de la palabra en la reunión donde no pudo estar presente Pablo López, presidente de Malvín, por razones personales.

Ahora el episodio de violencia es investigado por el Ministerio del Interior y la Unidad de Violencia en el Deporte para lograr identificar a los violentos e ingresarlos a la lista de inhabilitados para asistir a eventos deportivos, amén de la posibilidad de que adopten otras decisiones más duras.

Además, el hecho ya ingresó en la órbita del Tribunal de Penas que determinará qué sanción adopta contra Unión Atlética, si es que la misma corresponde.

El parate por la segunda ventana de las Eliminatorias le permitirá a la dirigencia de Unión Atlética adoptar medidas para reforzar su seguridad.

El hecho se da justo cuando la dirigencia del club viene trabajando fuerte con una importante inversión para renovar su gimnasio y hacer mejoras en la fachada y el ingreso a las instalaciones con una inyección de US$ 100 mil.