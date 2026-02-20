Unión Atlética repudió los actos violentos cometidos por sus hinchas en la sede de Malvín tras el clásico y adelantó que tomará "las medidas más severas"

Unión Atlética expresó su "más enérgico repudio" a los actos violentos cometidos por hinchas de su institución frente a la sede de Malvín , luego de la derrota 79-73 en el clásico de la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

Las imágenes de los incidentes se viralizaron en las redes sociales con videos en el que se puede ver como hinchas de Unión Atlética lanzaron proyectiles a quienes se encontraban en la vereda del predio de Malvín tras el partido, en las mesas de un restaurante que funciona en el club. Además, hubo destrozos de autos, enfrentamientos y también se reportó la presencia de armas blancas.

En un comunicado publicado este viernes por la tarde, la UA expresó que los comportamientos de sus hinchas "no representan los valores" de la institución ni "el espíritu deportivo que debe primar dentro y fuera de la cancha". "El respeto, la convivencia y el juego limpio son pilares fundamentales de nuestro proyecto", agregó.

Desde el club de Nuevo Malvín se solidarizaron con el playero y "con las personas que hayan sufrido cualquier tipo de agresión" , y se pusieron "a disposición de las autoridades competentes" para ayudar en el "esclarecimiento de lo sucedido y adoptar las medidas que corresponden".

BÁSQUETBOL Hinchas de Unión Atlética atacaron la sede de Malvín, donde jugadores y familiares celebraban el triunfo tras el clásico en el Palacio Peñarol; hubo lesionados y destrozos

BÁSQUETBOL "Graves hechos de violencia": Federación Uruguaya de Basketball repudió los incidentes de hinchas de Unión Atlética en sede de Malvín y pidió "urgente intervención" de autoridades

"Informamos que el club trabajará para adoptar las medidas más severas para los responsables, ya que este tipo de conductas solo perjudican nuestra imagen y el trabajo que día a día estamos realizando con mucho esfuerzo y sacrificio toda la comunidad del club", se lee en el comunicado.

La Unión lamentó que "una minoría ajena al espíritu del evento generó una situación aislada en un ámbito totalmente distinto en donde se desarrolló la actividad deportiva", y que "no representa en absoluto" al "buen comportamiento" de sus hinchas en el partido.

"Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte como herramienta de formación y encuentro, y trabajaremos para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse", concluyó el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Club_UA/status/2024907456795549830?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial del Club Unión Atlética pic.twitter.com/HsEZNEUB5W — Unión Atlética (@Club_UA) February 20, 2026

La FUBB pidió la "intervención" del Ministerio del Interior

Este viernes, la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) emitió un comunicado en el que exige la “urgente intervención” de autoridades.

“Ante los graves hechos de violencia registrados en el día de ayer por parciales identificados con el Club Unión Atlética y acaecidos en las inmediaciones de la sede social del Club Malvín, la Federación Uruguaya de Basketball expresa su más enérgico repudio y condena a los hechos suscitados”, dice la nota.

“Este tipo de conductas resultan absolutamente incompatibles con los valores que promueve el deporte y, en particular, con los principios de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer en el básquetbol uruguayo”, agregó la FUBB.

Hinchas de Unión Atlética atacaron la sede de Malvín Hinchas de Unión Atlética atacaron la sede de Malvín

Además, solicitan “la urgente intervención del Ministerio del Interior y en particular, de la Dirección General de Seguridad en el Deporte”.

Desde la FUBB también se comprometieron a “ofrecer al citado Ministerio, así como a la justicia competente y a los propios damnificados, el mayor grado de información y colaboración posible a efectos de identificar a los responsables”.

Y exigen que “se apliquen las penas que correspondan con la mayor firmeza y celeridad posible”.

“La violencia no tiene lugar en el deporte. El básquetbol uruguayo debe ser un espacio de encuentro, integración y ejemplo para toda la sociedad”, agrega la nota firmada por el Comité Ejecutivo de la FUBB.