La increíble lesión de cadera que sufrió el juvenil de Peñarol Facundo Álvez y que lo dejará un tiempo afuera de las canchas

Peñarol ingresó dos jugadores nuevos a sanidad este jueves en el marco del partido que empató 1-1 con Corinthians y que lo dejó eliminado de la Copa Libertadores, sin chances de acceder a los octavos de final.
Antes del partido se bajó de la convocatoria por lesión a Roberto "Indio" Fernández, un titular fijo en el esquema de Diego Aguirre.
Ante Corinthians volvieron tras una larga recuperación de lesiones musculares Emanuel Gularte y Eduardo Darias.
Ambos salieron al minuto 60'.
Luego volvió e ingresó sobre el segundo tiempo, el colombiano Luis Angulo, mientras que Eric Remedi estuvo en el banco de suplentes pero no entró.
Por Gularte entró el juvenil Facundo Álvez.
Pero solo pudo aguantar 10' en cancha.
En un contragolpe de Corinthians retrocedió en velocidad, pisó mal y sufrió una grave lesión en la cadera.
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La lesión lo dejará un prolongado tiempo afuera de las canchas.