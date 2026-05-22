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El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

La increíble lesión de cadera que sufrió el juvenil de Peñarol Facundo Álvez y que lo dejará un tiempo afuera de las canchas

Antes del partido con Corinthians se lesionó Roberto Fernández y 10 minutos después de haber ingresado, el juvenil Facundo Álvez se lastimó la cadera

22 de mayo de 2026 1:09 hs
Diego Aguirre y Facundo Álvez

Diego Aguirre y Facundo Álvez

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol ingresó dos jugadores nuevos a sanidad este jueves en el marco del partido que empató 1-1 con Corinthians y que lo dejó eliminado de la Copa Libertadores, sin chances de acceder a los octavos de final.

Ante Corinthians volvieron tras una larga recuperación de lesiones musculares Emanuel Gularte y Eduardo Darias.

Ambos salieron al minuto 60'.

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Luego volvió e ingresó sobre el segundo tiempo, el colombiano Luis Angulo, mientras que Eric Remedi estuvo en el banco de suplentes pero no entró.

Por Gularte entró el juvenil Facundo Álvez.

Pero solo pudo aguantar 10' en cancha.

En un contragolpe de Corinthians retrocedió en velocidad, pisó mal y sufrió una grave lesión en la cadera.

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La lesión lo dejará un prolongado tiempo afuera de las canchas.

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