Ignacio Ruglio tras la eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores: "Se puede morir como cuadro chico o como cuadro grande"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio dijo sentirse "orgulloso" de sus jugadores a pesar de haber quedado eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores tras empatar este jueves en el Campeón del Siglo 1-1 contra Corinthians.

"Orgulloso de mis jugadores, la verdad que fueron al frente, fueron para adelante, hicieron lo que había que hacer y murieron peleando", dijo Ruglio en conferencia de prensa.

"Hubo actitud, lo fuimos a buscar y hubo rendimientos que estuvieron a la altura de un estadio como lo teníamos y lo que nos jugábamos. Me siento orgulloso de mis jugadores, perdimos el partido con Platense pero hoy hicieron lo que teníamos que hacer. Los jugadores estuvieron a la altura de un cuadro grande porque podés quedar afuera porque es parte del fútbol, pero la imagen que dejó Peñarol fue de cuadro grande" , manifestó.

"La obligación de tener competencia internacional, el club lo necesita, le hace bien y nos tenemos que levantar cuanto antes", expresó sobre la posibilidad de terminar tercero y pasar a jugar la Copa Sudamericana.

Graves incidentes entre la hinchada de Peñarol y la Policía al término del partido con Corinthians: tiraron gases lacrimógenos desde afuera hasta la cancha

"Después vendrá un parate de mes y pico que va a servir para levantar jugadores, estamos con problemas de lesiones permanentes. Esa es la prioridad. Hoy había que dar una imagen de que lo fuimos a buscar, me siento muy orgulloso de todos los jugadores, desde el capitán hasta el resto, jugaron un partido como se deben jugar estos partidos", agregó.

"Hoy hizo lo que tiene que hacer un capitán, ir a buscar el partido, jugar el partido como lo jugó y me siento muy orgulloso de mis jugadores, del capitán, más allá de que se le dio el gol. Se puede morir como cuadro chico o como cuadro grande y morimos como cuadro grande. La gente que está acá lo va a valorar más allá de que todos queríamos seguir en la Copa. Hoy se jugó como cuadro grande. A veces toca que no se den los resultados", dijo Ruglio.

La conferencia se terminó cuando se empezaron a escuchar detonaciones de la Policía contra los hinchas de Peñarol que pretendían salir del Campeón del Siglo.