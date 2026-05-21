El Indio Fernández, el lesionado de último momento que le sacó a Diego Aguirre un titular fijo en Peñarol

Volvieron cuatro pero se cayó otro soldado. Así es la vida de Peñarol en este 2026. La sanidad nunca puede tener paz. En la previa del partido ante Corinthians, por la penúltima fecha del grupo E de la Copa Libertadores, Roberto "Indio" Fernández se bajó de la convocatoria y causó baja por lesión.

En un partido en el que el entrenador Diego Aguirre recuperó a Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Eduardo Darías (todos titulares) y Luis Angulo (banco), el Indio Fernández se quedó afuera, por una lesión de la que no se conoce su entidad.

Desde que Peñarol le compró la ficha a Godoy Cruz y Aguirre lo tiró a la cancha a horas de llegar desde Mendoza nada menos que en un clásico , donde tuvo un gran despliegue y muy buen rendimiento en la marca, Fernández jugó todos los partidos del Torneo Apertura (12) siendo titular en 11. Contra Liverpool entró para jugar todo el segundo tiempo. En las primeras tres fechas todavía no se había concretado su pase.

El sábado pasado, contra Liverpool, por la primera fecha del Torneo Intermedio, fue titular pero solo jugó el primer tiempo.

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Se pensó que Aguirre le daba un refresco para llegar a tope este jueves. Pero el jugador se sintió y no se pudo recuperar a partir del lunes.

Por la Copa Libertadores, Fernández había jugado hasta este jueves los cuatro partidos de Peñarol.

La seguidilla de partidos, las lesiones de Eduardo Darias, Laxalt en lo que va de la temporada y la situación que padeció en las últimas semanas Eric Remedi (pérdida de equilibrio por una afección en el oído), llevó a Aguirre a exprimir las prestaciones de Fernández.

El DT no pudo acudir a los juveniles porque Germán Barbas y Tomás Olase recién están volviendo a hacer fútbol en Primera tras roturas de cruzados en 2026, y Lorenzo Couture sufrió fractura de clavícula.

El Indio fue de más a menos y estuvo muy bajo en la racha de ocho partidos donde Peñarol no conoció la victoria.

Sin embargo, es un jugador irreprochable en el esfuerzo, en el despliegue físico y en su trajinar de la cancha.

Con su lesión, Peñarol pierde a un soldado de primera línea para la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Se suma a una sanidad donde está Franco González con lesión muscular, Brandon Álvarez de quien se informó oportunamente que tuvo pubalgia y después desapareció del mapa, Nahuel Herrera operado del hombro, Leonardo Fernández operado de la rodilla y Javier Cabrera, en la recta final de su puesta a punto, tras rotura de ligamentos.