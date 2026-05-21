5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 21 de mayo EN VIVO

Este jueves 21 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 33.400.000, lo que equivale a más de U$S 700.000.
El Pozo de Oro sorteó $ 7.497.716 y resultó vacante. Mientras que el Pozo de Plata repartió $ 699.849 entre dos ganadores, que se llevaron $ 349.925 cada uno. El Pozo Revancha puso en juego $ 25.966.644 y también resultó vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 21/05/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 10
- 19
- 30
- 15
- 33
- Bolilla extra: 26
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.