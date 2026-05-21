La caída del "gran muro": la historia de la esquina de Montevideo que recibió más de medio siglo de pintadas políticas

Desde el “ pachecato ” hasta la guerra en Gaza , el muro que ocupa la esquina noreste de Avenida Italia y Bulevar José Batlle y Ordóñez (ex Propios) ha sido lienzo para manifestaciones políticas y sociales por al menos medio siglo en Montevideo . Pero ese tiempo llegó a su fin.

La construcción de un nuevo edificio en esa esquina derribó buena parte del muro que tradicionalmente ocupaba el shopping de autos usados, mientras que el resto que sigue en pie está pintado de un negro que acompaña el color de las chapas de la obra.

Estado de situación de República Ganadera: 1.106 vacas, US$ 6,6 millones en efectivo y US$ 9 millones en bienes para una deuda de US$ 95 millones

¿Cuándo se empezó a pintar allí? No hay una fecha clara, pero fue antes de la última dictadura (1973-1985). Juan Carlos Quijano recuerda que cuando aún era menor de edad, en los últimos años de la década de 1960 , integraba la Unión de la Juventud Comunista (UJC) y pintaban sobre bobinas de diario y lo pegaban con engrudo.

“Eran los años tremendos del pachecato y el advenimiento de la dictadura”, recuerda Quijano (77 años) en entrevista con El Observador, sobre las consignas que se expresaban allí.

En ese momento, allí funcionaba una cementera. “Nombramos al muro como la madre de todos los muros, es el gran muro. Tiene una visibilidad increíble, se pinta hace décadas y ha sido disputado: pintabas vos, yo te pinto arriba, venías vos y lo recuperabas. Generalmente pintaba la izquierda, pero también recuerdo de otros partidos”, dice a El Observador Sergio Ovsievich, fundador e integrante del colectivo frenteamplista Andrés Di Pascua, que desde 2019 ha hecho 19 murales en esa esquina.

Además de la visibilidad y el tamaño, Ovsievich destaca que el muro es atravesado por vecinos de varios barrios: "Está el Buceo, está Malvín, Malvín Norte, La Blanqueada, Parque Batlle, hay de todo ahí. Pobres, ricos, clase media, empresarios, obreros, conjuga todo. Hay zonas en el Cerro, hay zonas en el Hipódromo de Maroñas donde solo tenés un segmento de la población. La pérdida es tremenda".

En el muro han pasado consignas que se entienden sin necesidad de coyuntura, como críticas a los “yankees” y respaldo al "pueblo cubano", pero también otras que sin contexto serían indescifrables: “Astori poné fecha”, decía una frase pintada en rojo en 2019 y firmada por “Talvi”. ¿A qué hacía mención? A la intención del entonces candidato a presidente por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, de debatir con el ministro de Economía, Danilo Astori. Pese a que en primera instancia Astori dijo que “estaba a la orden”, el debate nunca ocurrió.

muro 12

Medio siglo de disputas

El muro estuvo habitualmente pintado por sectores de izquierda. Históricamente se lo disputaron el MPP, el PCU y el Partido Socialista, entre otros espacios frenteamplistas. Sin embargo, también hubo lugar para los partidos tradicionales, sobre todo en campaña electoral.

Además del mencionado de Talvi, la Unión Cívica del Partido Nacional realizó varias pintadas. “Lo peleábamos porque es uno de los muros donde más se veía. Los muchachos que pintaban tenían un sistema para hacer todo bastante rápido y evitar que otros avisaran y hubiera problemas, porque si no se armaban situaciones complejas”, relató Aldo Lamorte, exsenador y líder del espacio.

Por ejemplo, durante la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou, la izquierda había pintado de rosado (como el papel de la papeleta del SÍ) y letras en blanco: “No al desalojo exprés, votá SÍ”. La Unión Cívica pintó encima con pintura blanca y letras celestes (como la papeleta del NO): “Con la celeste ganamos todos”.

MURO 1

El exdiputado colorado que encabezaba la Brigada Palo y Palo, Daniel García Pintos, también pintó allí consignas anticomunistas a principios de siglo: "Por un Uruguay sin comunismo", decía una de ellas.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 17.46.34

También hubo pintadas de Laura Raffo durante su candidatura a la Intendencia de Montevideo y del sector de Romina Celeste Papasso, cuando inició su militancia política con carteles contra los comunistas.

“A Romina Celeste la hicimos famosa nosotros. Ella empezó sus actividades vandalizando murales nuestros y ponía alguna frase anticomunista. Ese mural lo recuperamos muchas veces", contó el fundador de la brigada Andrés Di Pascua. También la brigada Palo y Palo, comandada por el exdiputado colorado Daniel García Pintos, usó esa pared para pintadas anticomunistas.

La disputa no solo era entre la tradicional derecha e izquierda, sino dentro de la izquierda. Los sectores se disputaban este espacio privilegiado. En la campaña 2015 para las elecciones, los socialistas que respaldaban a Daniel Martínez y los emepepistas que apoyaban a Lucía Topolansky se turnaban para pintar por encima y tapar a sus correligionarios.

MURO 3

El hombre que "rompió el monopolio"

Jorge Castiglia, de 55 años, se autodefine como “quien le sacó el monopolio a la izquierda” en los muros de Montevideo. Recuerda que las primeras pintadas allí, como militante del Partido Nacional, fueron hace más de tres décadas y eran en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate.

Entre otras anécdotas, recuerda las noches previas a las elecciones que pasaba parado en Avenida Italia y Propios. “Me quedaba en el muro. Mientras yo pintara, nadie podía pintar”, dijo. Luego de esa hora, ya no se podía pintar por la veda y su obra permanecía en la jornada electoral.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 15.27.03

Castiglia recuerda que, con su cuadrilla, perfeccionó tanto la técnica que pasó de pintar “dos o tres muros por noche” que eran “tapados al toque” a pintar “entre 30 y 40 muros”.

Sus recuerdos no son del todo amigables cuando pasa por esa esquina. “Tengo estrés mental, miro un muro y me acuerdo todos los problemas que tuve”, contó, en referencia a peleas con militantes de izquierda por el control de la pared.

El último mural

La brigada Andrés Di Pascua fue la encargada del último mural, en 2025. Si bien en 2023 habían coordinado con integrantes de las comunidades judías y armenias para pintar uno en nombre de la paz en Medio Oriente y Armenia, dos años después decidieron tomar el espacio para "denunciar el genocidio en Gaza".

"Tres veces fue vandalizado. Tapaban la palabra genocidio y la palabra Palestina. Entonces íbamos nosotros ahí de vuelta a recuperarlo. Lo taparon tres veces y pusimos: 'Aunque lo tapen es genocidio'", contó Ovsievich.

muro 10

Finalmente, en marzo de 2025, la Intendencia de Montevideo habilitó a la empresa constructora a iniciar las obras. La brigada continuó pintando aún con el inicio de las obras, cuando ya se habían instalado las primeras chapas.

Sin embargo, luego la empresa debió derrumbar buena parte del muro para facilitar el acceso a la obra.

Allí está en marcha un proyecto inmobiliario de gran porte llamado Ventura Sky Residences que constará de tres torres -la más alta de 30 pisos- y un total de 575 apartamentos.