Tres torres, 575 apartamentos y US$ 100 millones de inversión: el megaproyecto de Kopel Sánchez que celebró su lanzamiento con una experiencia inmersiva

La primera aproximación no es a los planos ni a la obra, sino a la sensación. Pantallas inmersivas, recorridos en realidad virtual, una unidad modelo y una maqueta a escala buscan anticipar cómo será la vida en altura. Así se presentó “Sky Experience” , el espacio con el que Ventura Sky Residences abre sus puertas al público y propone “tocar el cielo con las manos” antes de que el proyecto esté terminado.

El lanzamiento social marcó el inicio de una estrategia centrada en la vivencia. Allí, los asistentes pudieron recorrer cada detalle del desarrollo a través de distintas herramientas tecnológicas y físicas que permiten entender no solo cómo será el proyecto, sino cómo se vive. La experiencia, que está abierta de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los sábados de 9 a 13 , apunta a acercar el producto de una forma poco habitual en el mercado local.

Screen Shot 2026-04-30 at 17.38.02 Foto: Andrea Hernández

Fabián Kopel, director de Kopel Sánchez, explica que la propuesta apunta a que las personas puedan experimentar el proyecto antes de tomar una decisión, bajo el concepto de “proyecto de los tres minutos”, donde gran parte de la vida cotidiana se resuelve dentro del propio complejo.

Screen Shot 2026-04-30 at 17.40.50 Foto: Andrea Hernández

La propuesta combina una unidad modelo completamente equipada, recorridos virtuales que simulan vistas y espacios comunes, y una pantalla inmersiva de gran formato que recrea el entorno y la escala del emprendimiento. A esto se suma una maqueta detallada que permite dimensionar el impacto urbano del complejo.

Screen Shot 2026-04-30 at 17.39.07 Foto: Andrea Hernández

Screen Shot 2026-04-30 at 17.38.32 Foto: Andrea Hernández

Screen Shot 2026-04-30 at 17.36.50 Foto: Andrea Hernández

En paralelo a la experiencia, el proyecto toma forma. Ventura Sky Residences, impulsado por la desarrolladora Kopel Sánchez, se levanta en la intersección de Avenida Italia y Bulevar José Batlle y Ordóñez, uno de los cruces más transitados de Montevideo, sobre un terreno de casi 6.000 metros cuadrados y con unos 54.000 metros cuadrados construidos proyectados.

Screen Shot 2026-04-30 at 17.37.33 Foto: Andrea Hernández

El complejo estará compuesto por tres torres independientes, con un total de 575 apartamentos. La primera, actualmente en construcción y comercialización, ofrecerá unidades de uno y dos dormitorios desde US$ 180.900. En las siguientes etapas se sumarán monoambientes y apartamentos de tres dormitorios.

La torre principal alcanzará los 30 niveles, mientras que las otras dos tendrán 22 y 14 pisos respectivamente. La primera etapa prevé su inauguración en agosto de 2028 y la finalización total está proyectada para 2030.

Screen Shot 2026-04-30 at 17.35.09 Foto: Andrea Hernández

“Para nosotros este proyecto es tocar el cielo con las manos”, resume Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez, quien subraya que la clave está en la experiencia integral que buscan construir desde el inicio.

Screen Shot 2026-04-30 at 17.41.07 Foto: Andrea Hernández

Ese concepto se traduce también en la propuesta de servicios. En un nivel elevado se desarrollará una “segunda plaza aérea”, con barbacoas, piscinas, gimnasio, sauna, espacios de yoga, cowork y áreas para niños y adolescentes. A esto se suma un zócalo comercial abierto al público, con 14 locales.

La iniciativa implica una inversión cercana a los US$ 100 millones —unos US$ 30 millones en su primera etapa— y apunta a un segmento aspiracional, con unidades de mayor tamaño que el promedio del mercado y una oferta de servicios que busca concentrar la vida cotidiana en un mismo lugar.

La experiencia de Ventura Sky Residences puede visitarse en el centro de ventas ubicado en la intersección de Avenida Italia y Bulevar José Batlle y Ordóñez, donde el público puede recorrer la propuesta a través de la unidad modelo, la maqueta y las herramientas inmersivas. El espacio está abierto de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los sábados de 9 a 13.