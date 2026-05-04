Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 4 de mayo, según el BROU

El dólar abrió este lunes 4 de mayo en Uruguay con un valor de $ 38,95 la compra y $ 41,55 la venta , de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República ( BROU ).

Dólar hoy: esta es la cotización del jueves 30 de abril, según el BROU

Dólar hoy: esta es la cotización del miércoles 29 de abril, según el BROU

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,25 y la venta bajó $ 0,05 respecto al jueves 30 de abril.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.360 la compra y A$ 1.410 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó $A 5 (0,35%).

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 28,91 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,71, de acuerdo a la herramienta Cuex.