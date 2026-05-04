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Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 4 de mayo, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron respecto al jueves 30 de abril

4 de mayo de 2026 8:09 hs
Dólar hoy

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El dólar abrió este lunes 4 de mayo en Uruguay con un valor de $ 38,95 la compra y $ 41,55 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

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El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.360 la compra y A$ 1.410 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó $A 5 (0,35%).

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 28,91 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,71, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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