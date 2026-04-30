Cuál es el billete de dólar más falsificado del mundo

En medio de la suba que registra el dólar en Uruguay , impulsada por la incertidumbre del contexto internacional y los movimientos del petróleo, las advertencias por la circulación de billetes falsos vuelven a ganar terreno.

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La divisa estadounidense , que opera a un precio promedio de 39,87 pesos uruguayos, resurge como una opción de ahorro, más aún luego de que consolidara un incremento interanual del 0,13%. Sin embargo, la adopción de una edición falsa podría interrumpir cualquier tipo de refugio, e incluso generar pérdidas significativas.

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El medio de comunicación norteamericano Marketplace.us incluyó dos numeraciones específicas de dólar en la lista de las divisas con mayores falsificaciones en circulación a nivel global: los de USD 20 y los USD 100.

Con base en un informe publicado por CNBC, más de 147 millones de dólares en moneda estadounidense apócrifas circulan en todo el mundo, siendo los diseñoes de 20 los más alterados en Estados Unidos, mientras que los 100, por fuera de las fronteras del país de origen.

¿Cómo reconocer un billete de dólar falso?

A través del programa de educación de carácter público Dólares al detalle, la Junta de la Reserva Federal dio a conocer los indicadores de seguridad que presentan cada una de las divisas en sus distintas numeraciones.

Identificadores de billetes de la Reserva Federal

image Billetes de dólar

Número de serie: Cada billete tiene un número de serie único. La primera letra corresponde al año de la serie.

E = 2004

G = 2004A

I = 2006

J = 2009

L = 2009A

M = 2013

N = 2017

Indicadores de la Reserva Federal: Cada billete tiene una designación de letra y número que corresponde a uno de los 12 Bancos de la Reserva Federal (por ejemplo A1 = Boston, B2 = Nueva York).

Cada billete tiene una designación de letra y número que corresponde a uno de los 12 Bancos de la Reserva Federal (por ejemplo A1 = Boston, B2 = Nueva York). Número de placa del anverso y reverso: Los números de la placa del anverso y los del reverso identifican las placas de impresión específicas utilizadas para imprimir el anverso y el reverso del billete.

Los números de la placa del anverso y los del reverso identifican las placas de impresión específicas utilizadas para imprimir el anverso y el reverso del billete. Año de la serie: El año de la serie indica el año en el que el Secretario del Tesoro aprobó un nuevo diseño de billete, o el año en el que se incorporó al diseño la firma de un nuevo secretario.

El año de la serie indica el año en el que el Secretario del Tesoro aprobó un nuevo diseño de billete, o el año en el que se incorporó al diseño la firma de un nuevo secretario. Letra y número de posición del billete: La letra y el número de posición del billete indican la posición en que se imprimió sobre la placa. Es una combinación de una letra y un número y se puede encontrar en el anverso.

Bilete de 100 dólares

Billete de 100 dólares Uscurrency.gov

El billete de 100 dólares presenta características de seguridad adicionales, como una banda de seguridad en 3-D y una campana en el tintero que cambia de color.

Billetes de 20 dólares

Billete de 20 dólares

El billete de 20 dólares presenta colores de fondo sutiles en verde y durazno. Incluye un hilo de seguridad incrustado que brilla de color verde cuando es iluminado con luz ultravioleta.

Además, una marca de agua del retrato del presidente Jackson es visible desde ambos lados cuando se lo sostiene a contraluz.