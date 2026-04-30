Tres programas para emigrar desde Uruguay en 2026

Las oportunidades para emigrar en 2026 siempre se encuentran latentes al momento de proyectar nuevos rumbos en el exterior.

De acuerdo a Datos Macro con base en los últimos registros oficiales recopilados, más de 450.000 uruguayos residen fuera del país, lo que representa más del 10% de la población. Al ahondar en los destinos receptores, Argentina, España, Estados Unidos, Brasil e Italia aparecen a la cabecera.

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"Se enciende una señal muy roja": más de 338.000 uruguayos no son pobres por ingresos, pero viven en pobreza estructural

Sin embargo, algunas naciones por fuera de la ruta "tradicional" cuentan con programas de incentivo para ciudadanos orientales, signando oportunidades, muchas veces, desconocidas.

Tres programas para emigrar en 2026

1) Canadá y Australia se destacan hoy por sus modelos basados en puntos de atractivos de migrantes laboral calificados, como Express Entry (Federal Skilled Worker Program), o las visas laborales (clases 189, 190, 489, 481 y 482), respectivamente.

Para cada uno de ellos infieren factores como educación, experiencia laboral e idioma, que determinan directamente la posibilidad de obtener residencia.

Más información en Mdccanada.ca/immigration

2) En Europa existen visas vinculadas a empleo, como la Tarjeta Azul, que posibilita a profesionales altamente calificados en categorías como la salud, tecnologías o ingenierias, vivir y trabajar en 25 países de la Unión Europea (excepto Dinamarca e Irlanda) por el tiempo del contrato. En estos casos, el requisito clave se erige en conseguir una oferta laboral previa en sectores demandados.

Para conocer más, se puede ingresar a Eures.europa.eu

3) En Asia y Medio Oriente, destacan casos como Emiratos Árabes Unidos, que ofrece permisos específicos para trabajo remoto, y países como Indonesia, que desarrollaron la visa E33G (KITAS) para nómadas digitales. Este permiso permite residir hasta un año (renovable) trabajando exclusivamente para empleadores en el extranjero, con un requisito de ingresos mínimos.

Más información en Letsmoveindonesia.com