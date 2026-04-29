Ascensores en edificios: ¿los departamentos de planta baja deben pagar mantenimiento y uso?

Las incógnitas sobre cómo se computan los gastos compartidos en las administraciones de edificios suelen ser tema de conversación en cada liquidación.

Desde cargos fijos, reparaciones y excepciones, muchas son las consultas que suelen aparecer a cada cierre de erogación, mientras que otras pasan desapercibidas, generando egresos que podrían signar grandes ahorros.

Un nuevo avisataje se registrará hoy en el cielo de Uruguay, ¿qué se sabe?

Tal es el caso del Artículo 5 de la Ley N° 10.751 de Propiedad Horizontal que aborda las disposiciones generales sobre las competencias y obligaciones no aplicables a un grupo: los hacedores de inmuebles en el piso bajo y/o subsuelo.

Ascensores en edificios: ¿los dueños de planta baja deben pagar mantenimiento y uso?

Conforme al Artículo 5 de la Ley N° 10.751 prevé que cada propietario deberá contribuir a las expensas necesarias a la administración, conservación y reparación de los bienes comunes, así como al pago de la prima de seguro, en proporción al valor de su piso o departamento, sin perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes.

Ascensores

Sin embargo, en el párrafo segundo, se especifica que el dueño o dueños del piso bajo, y del subsuelo, "quedan exceptuados de contribuir al mantenimiento y reparación de escaleras y ascensores, no siendo condóminos en ellos".

¿Qué gastos compartidos sí deben pagar los dueños de departamentos?

Según la normativa N° 10.751, cuatro son las categorías de gastos compartidos que se computan en cada cierre a los propietarios de edificios:

1) Gastos administrativos: Incluye todo lo necesario para el funcionamiento del consorcio (por ejemplo, administración, gestión, servicios generales).

2) Conservación y mantenimiento de los bienes comunes: Tales como estructura (cimientos, paredes, techos), espacios comunes, instalaciones generales y ascensores y otros servicios comunes (con excepciones).

3) Reparaciones de partes comunes

4) Seguro del edificio