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Ascensores en edificios: ¿los departamentos de planta baja deben pagar mantenimiento y uso?

La excepcionalidad se encuentra legislada en el Artículo 5 de la Ley N° 10.751 de Propiedad Horizontal. ¿Los dueños de planta baja deben pagar mantenimiento y uso de los ascensores?

29 de abril de 2026 12:29 hs
Imagen ilustrativa: Freepik﻿

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Las incógnitas sobre cómo se computan los gastos compartidos en las administraciones de edificios suelen ser tema de conversación en cada liquidación.

Desde cargos fijos, reparaciones y excepciones, muchas son las consultas que suelen aparecer a cada cierre de erogación, mientras que otras pasan desapercibidas, generando egresos que podrían signar grandes ahorros.

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Imagen ilustrativa (Freepik)

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Tal es el caso del Artículo 5 de la Ley N° 10.751 de Propiedad Horizontal que aborda las disposiciones generales sobre las competencias y obligaciones no aplicables a un grupo: los hacedores de inmuebles en el piso bajo y/o subsuelo.

Ascensores en edificios: ¿los dueños de planta baja deben pagar mantenimiento y uso?

Conforme al Artículo 5 de la Ley N° 10.751 prevé que cada propietario deberá contribuir a las expensas necesarias a la administración, conservación y reparación de los bienes comunes, así como al pago de la prima de seguro, en proporción al valor de su piso o departamento, sin perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes.

Ascensores

Sin embargo, en el párrafo segundo, se especifica que el dueño o dueños del piso bajo, y del subsuelo, "quedan exceptuados de contribuir al mantenimiento y reparación de escaleras y ascensores, no siendo condóminos en ellos".

¿Qué gastos compartidos sí deben pagar los dueños de departamentos?

Según la normativa N° 10.751, cuatro son las categorías de gastos compartidos que se computan en cada cierre a los propietarios de edificios:

1) Gastos administrativos: Incluye todo lo necesario para el funcionamiento del consorcio (por ejemplo, administración, gestión, servicios generales).

2) Conservación y mantenimiento de los bienes comunes: Tales como estructura (cimientos, paredes, techos), espacios comunes, instalaciones generales y ascensores y otros servicios comunes (con excepciones).

3) Reparaciones de partes comunes

4) Seguro del edificio

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