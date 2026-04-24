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La única pizzería uruguaya que aparece en el ranking global de las mejores del mundo, ¿cuál es?

Su menú, basado en la fusión de cocina italiana y mediterránea, permite experimentar dos de las preparaciones más aclamadas por la crítica: la pizza quattro formaggi y la capricciosa.

24 de abril de 2026 15:06 hs
L´Incanto Restaurante

L´Incanto Restaurante

Ubicada en Punta del Este, en el corazón del Boulevard Gourmet, con atención meticulosa al detalle y una arquitectura moderna, L´Incanto Restaurante vuelve a consolidarse en 2026 como la única pizzería de Uruguay que integra el ranking global de las mejores del mundo.

Su menú, basado en la fusión de cocina italiana y mediterránea, permite experimentar dos de las preparaciones más aclamadas por la crítica: la pizza quattro formaggi y la capricciosa.

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Bajo la dirección de Bibiana Souto y la ejecución del chef Carlos Guerra Centurión, el concepto “fatto in casa” opera como estándar al momento de iniciar la experiencia culinaria.

El galardón a esta pequeña Italia oriental no le es nuevo. En 2025 también se posicionó en el Nº 10 del ranking 50 Top Pizza Latin America y en el Nº 78 a nivel global en 50 Top Pizza World.

Otras de las opciones que reserva L’incanto para los comensales reside en sus berenjenas a la parmesana de entrada y los Gnocchi alla Sorrentina. De postre, también ganan espacio la tradicional Caprese. La carta de bebidas es buena, con especial énfasis en los cócteles.

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L’incanto Restaurante

L’incanto Restaurante

L´Incanto Restaurante

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  • Ubicación: Avenida Pedragosa Sierra y De los Médanos, 20100 - Punta del Este, Maldonado.
  • Horarios: Abierto para almuerzo y cena | Sólo almuerzo los domingos.
  • Web: L'Incanto
  • Instagram: @lincantopunta
  • Teléfono: +598 4249 3939 (Reservas)

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