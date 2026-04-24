La única pizzería uruguaya que aparece en el ranking global de las mejores del mundo, ¿cuál es?

Ubicada en Punta del Este, en el corazón del Boulevard Gourmet, con atención meticulosa al detalle y una arquitectura moderna, L´Incanto Restaurante vuelve a consolidarse en 2026 como la única pizzería de Uruguay que integra el ranking global de las mejores del mundo.

Su menú, basado en la fusión de cocina italiana y mediterránea, permite experimentar dos de las preparaciones más aclamadas por la crítica: la pizza quattro formaggi y la capricciosa.

No son 8 horas: el tiempo exacto de sueño recomendado para evitar la diabetes

Bajo la dirección de Bibiana Souto y la ejecución del chef Carlos Guerra Centurión, el concepto “fatto in casa” opera como estándar al momento de iniciar la experiencia culinaria.

El galardón a esta pequeña Italia oriental no le es nuevo. En 2025 también se posicionó en el Nº 10 del ranking 50 Top Pizza Latin America y en el Nº 78 a nivel global en 50 Top Pizza World.

Otras de las opciones que reserva L’incanto para los comensales reside en sus berenjenas a la parmesana de entrada y los Gnocchi alla Sorrentina. De postre, también ganan espacio la tradicional Caprese. La carta de bebidas es buena, con especial énfasis en los cócteles.

image L’incanto Restaurante

L´Incanto Restaurante

Embed