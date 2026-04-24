Suben los precios en el mercado de ganado gordo y hay valores históricos para los terneros

Los valores en el mercado del ganado gordo retomaron una marcha ascendente , con una perspectiva forrajera que mejora sensiblemente luego de las últimas lluvias y con fríos que aún no se instalan, existiendo precios por los terneros y por la carne exportada también tonificados .

La llegada de equipos kosher suma un factor adicional a la demanda por ganados especiales, al tiempo que los terneros marcaron nuevos récords de precios en plena zafra.

La industria frigorífica empieza a dinamizar sus compras, mientras los productores, aún con una posición de venta retraída, optan por seguir agregando kilos a sus ganados .

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La última señal de precios que llegó desde los mercados lácteos no fue positiva

Interés de compra, entradas cortas -en torno a una semana- y fuerte disparidad de valores entre plantas han caracterizado la última semana.

Los frigoríficos más abocados al corral proponen fechas de carga más largas.

“La situación sigue siendo pujante, de demanda”, comentó Américo Pont, de Innova Campos y Ganados, que observa una tendencia claramente al alza en los precios.

“La industria trata de que no se disparen los precios. Si bien los va a ir subiendo paulatinamente, no va a ser algo de pasos grandes”, estimó el operador.

Para ganados pesados, este ingreso de cuadrillas kosher será un elemento adicional para consolidar la tendencia de fortalecimiento de los precios, señaló Pont.

Referencias por el ganado gordo

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Los valores corrientes que se manejan por novillos bien terminados son de US$ 5,35 y US$ 5,40 por kilo y con negocios puntuales en lotes especiales de volumen que ya desde la semana pasada han alcanzado los US$ 5,50.

La vaca gorda cotiza entre US$ 5,10 y US$ 5,20 por kilo.

Para el consignatario, la próxima ventana de faena de corral para cuota 481 en mayo tendrá menor incidencia en el mercado.

“Yo creo que puede llegar a ralentizar un poquito la tonificación de precios, dar un poquito de aire, pero sin duda que la necesidad de ganado va a seguir estando”, sostuvo.

“El productor está con una cintura que le permite aguantar los ganados 10, 15 días fácilmente”, consideró.

La faena es la más baja desde la pandemia

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Abril viene marcando una actividad industrial muy baja.

La faena está en el mínimo nivel registrado desde el primer cuatrimestre de 2020 con un promedio de 28.824 vacunos en las últimas cuatro semanas móviles.

En la última semana fue de 28.945 cabezas, a pocos días de que comiencen a regir las nuevas condiciones comerciales en la Unión Europea a partir del 1° de mayo, cuando bajen los aranceles que rigen al cupo Hilton actual y se espera que entre en vigencia el primer tramo de la cuota de 99.000 toneladas que irá en aumento paulatino.

Aún no hay acuerdo entre países en cómo será la distribución.

Precios de exportación de carne en ascenso

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Este cambio de escenario llegará en un momento de mucha firmeza en los principales mercados de la carne uruguaya, con una demanda sostenida tanto en China, como en Estados Unidos y Europa. Y precios de exportación que siguen afirmando récords.

La tonelada de carne vacuna exportada promedió US$ 5.742 en los últimos 30 días móviles y en la última semana alcanzó los US$ 6.032, aunque con bajos volúmenes exportados, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Terneros siguen subiendo con alta oferta

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A esta firmeza en el gordo y solidez en el mercado internacional, se agrega un encendido mercado de reposición con precios del ternero que tocan nuevos máximos históricos en pleno período de zafra con importante volumen de oferta.

Este miércoles en Plaza Rural los terneros marcaron un nuevo récord para todas las pantallas, con un promedio de US$ 4,13 por kilo. Un ascenso de 2,5% frente al remate anterior y de 42% si se compara con un año atrás.

La abundante oferta de esta zafra no ha hecho mella sobre los valores, con el empuje de las pasturas y buenas perspectivas en el mediano plazo.

Los pronósticos de un evento Niño para la próxima primavera plantean un escenario muy favorable para la ganadería de carne.

Con las pasturas respondiendo a las lluvias y a las buenas temperaturas, cierra una semana de firmeza en todos los frentes, con valores gradualmente en ascenso para el gordo, solidez estructural en el mercado internacional y valores inéditos en la reposición.