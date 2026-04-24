Fuerte suba del precio de la lana por segunda semana y los ovinos logran US$ 6 por kilo de cordero

Los precios de la lana y de los ovinos a faena no dejan de subir , con poca oferta estacional : hubo un salto a US$ 13,58 por kilo en el indicador del mercado lanero y los corderos se colocan a frigoríficos en US$ 6 por kilo .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El mercado de lana, que a fines de marzo parecía haber alcanzado un techo y aflojaba la presión sobre los precios, evidenció un cambio radical en las últimas dos semanas.

Lo que dijo Fratti sobre la gripe aviar en Uruguay, con una felicitación y enseguida un ruego

La última señal de precios que llegó desde los mercados lácteos no fue positiva

Luego del receso de Pascuas, la demanda se aceleró y las cotizaciones subieron con firmeza hasta un nuevo máximo en siete años de US$ 13,58 por kilo base limpia para el Indicador del Mercado del Este (IME) en Australia.

En abril la referencia subió 13% y en comparación a abril de 2025 está 74% por encima.

En el mercado local los negocios por lana son muy puntuales luego de una intensa colocación en los últimos meses y sin referencias nuevas de precios.

En el primer trimestre el volumen de lana exportado aumentó 5% frente a 2025 y la facturación saltó 54% por un claro efecto precio.

Casi no quedan lanas en manos de los productores

Casi no queda lana en manos de los productores, y quienes no han venido están a la expectativa de precios más altos por lotes de lanas finas acondicionadas y certificadas.

“Comparados con un año atrás en todos los diámetros de lana se ha colocado con aumentos significativos y hay demandas por todas las lanas”, comentó Josefina Sanguinetti, analista de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En mayo y junio se estima que con las esquilas preparto aparezcan lanas nuevas “y esperamos ver más negocios” señaló Sanguinetti en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Las cotizaciones obtenidas por las lanas en marzo se sitúan en el eje de US$ 10 por kilo vellón para lotes Merino de 18 micras con certificaciones, y de US$ 9 kg. en lanas certificadas de 19 micras, mientras que en el mismo diámetro sin certificación los valores promedio estuvieron en US$ 8,20 por kilo.

Las perspectivas son de firmeza en el mercado y con precios en niveles sostenidos según las referencias de negocios futuros hasta noviembre en el mercado de Australia.

En las últimas semanas los índices de colocación se mantuvieron por encima del 97% en un mercado animado y con fuerte competencia.

Sin compras de Israel cae el precio de la carne ovina

WhatsApp Image 2026-04-24 at 14.23.09 (1)

En el mercado de exportación de carne ovina la situación contrasta con la solidez de la lana.

Los precios de abril profundizan un fuerte ajuste en las últimas semanas.

Israel no registra embarques de carne ovina de Uruguay en abril y la ausencia del destino que paga más por la carne con hueso se refleja en la cuenta exportadora.

El promedio de precio por tonelada exportada cayó de más de US$ 7 mil en marzo a menos de US$ 4.500 en la última semana.

En el primer trimestre la demanda de Israel fue de 418 toneladas, 41% menos que un año atrás, por un monto de US$ 4,4 millones a un promedio de US$ 10.476 por tonelada según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) actualizados este miércoles.

Con 12% del volumen embarcado Israel representa 20% de los ingresos.

Los embarques a Israel se retomarán en próximas semanas, con cuadrillas kosher esperadas para la faena de lanares desde esta semana.

En lo que va de abril volvió a exportarse carne ovina a Medio Oriente, con destinos que no estuvieron presentes en marzo por la incertidumbre de la guerra entre Irán y EEUU y el estrangulamiento del Estrecho de Ormuz.

Volvieron los embarques a Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Qatar, que en conjunto suman 904 toneladas en 2026, el 27% del total exportado.

En lo que va del mes el principal destino viene siendo China, con un fuerte salto interanual, sumando 210 toneladas. Lo siguió Brasil que hasta el 18 de abril suma 1.027 toneladas, 18% más volumen que hace un año.

El precio promedio de la tonelada exportada en los últimos 30 días fue de US$ 5.594, en su quinta semana consecutiva de ajuste a la baja.

En el acumulado anual se llevan exportadas 3.318 de toneladas de carne ovina, una contracción interanual de 27% a un valor promedio de US$ 6.670 y un fuerte incremento de 30% respecto a un año atrás.

Con poca oferta aumentó la faena

WhatsApp Image 2026-04-24 at 14.23.09

La faena ovina fue tres veces y media mayor que la semana anterior alcanzando a 8.471 cabezas, la más alta en cinco semanas.

Los corderos y borregos sumaron el 63% del total de animales y las ovejas el 33%.

El repunte de la actividad permitió incluso superar el volumen de la misma semana de 2025 que había sido de 6.229 animales.

Hasta el 18 de abril la faena mensual va cayendo 31,5% en ovinos, con una menor reducción entre los corderos que entre las ovejas.

La proporción de corderos en 2026 es la mayor en tres años con una suba de 41% a 46% desde 2024 y un descenso significativo de las ovejas de 45% hace dos años a 37% en el parcial de este año.

En el acumulado anual la disminución es de 22,7% de acuerdo a los datos de INAC actualizados este lunes, con un total de 158.813 lanares, 47 mil menos que un año atrás.

La colocación de lanares para faena es fluida para todas las categorías con los corderos manteniendo referencias sobre los US$ 6 por kilo y las ovejas y capones entre US$ 4,90 y US$ 5 por kilo.