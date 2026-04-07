Exportaciones del rubro ovino logran casi US$ 100 millones en solo tres meses

El inicio de 2026, considerando el primer trimestre, muestra un fuerte crecimiento en los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino , cuantificado en +44,7% con relación a las de enero-febrero de 2025, alcanzando los US$ 90 millones, actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

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Con base en datos brindados a El Observador desde el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba de 58,1%, acumulando US$ 63,1 millones.

La exportación de lana general consideró 11,5 millones de kilos (+4,8%) por US$ 57,4 millones (+54%) y los destinos principales –medido en dólares– fueron China (58%) e Italia (14%).

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En el otro subrubro principal se exportaron 3,6 millones de kilos de carne ovina con hueso congelada (-6,6%) a cambio de US$ 26,7 millones (+20,4%).

Brasil con el 33% e Israel con el 20% fueron los principales destinos (medido eso en dólares).

Si se divide con base en el tipo de carne, en enero-marzo la colocación de carne congelada con hueso reportó US$ 21,5 millones (+20,8%) y la de carne congelada sin hueso US$ 4,6 millones (+25%), con una participación marginal o nula de subproductos, carnes enfriadas con y sin hueso y otros.

Los destinos clave para la carne ovina, en el segmento de mayor incidencia (congelada con hueso), fueron Brasil (34%), Israel (24%) y China (8%).

En carne congelada sin hueso están al tope Países Bajos (34%), Brasil (29%) y Reino Unido (9%).

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La lana y la carne

En enero-marzo de 2026 la participación de lana y subproductos se mantiene por encima de la participación de carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino, con el 70,1% y el 29,7%, respectivamente, con nula o casi nula incidencia de ovinos en pie y pieles ovinas.

Antecedentes en las exportaciones del rubro ovino

Las exportaciones de lana y subproductos registraron en 2025, respecto a 2024, una suba del 10% (totalizando US$ 174,3 millones) y las de carne crecieron un 7% (US$ 71,9 millones).

Considerando todos los rubros (los citados más otros de incidencia menor como ovinos en pie y pieles ovinas), en 2025 ingresaron US$ 246,5 millones, es decir +9% respecto a 2024.

El mejor registro data de 2018 con US$ 327 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino, con el menor monto en 2020, US$ 187 millones.

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El stock animal en Uruguay

Con base en datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), obtenidos de las declaraciones juradas de los productores, en 2025 se contabilizaron en el país 4.752.400 cabezas de ovinos (con una caída de 14,1% respecto al dato de 2024) en manos de 21.597 tenedores.

Un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) informó que el récord de existencias ovinas sucedió en 1991 con algo más de 26 millones de animales, tras lo cual comenzó a caer.