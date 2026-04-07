Meteorólogo exhortó a "extremar los cuidados" ante ciclón extratropical "muy complicado" por tormentas "fuertes y muy fuertes"

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió sobre la inestabilidad asociada al ingreso de un ciclón extratropical y llamó a extremar precauciones en las próximas horas ante la posibilidad de fenómenos intensos.

" Podemos tener tormentas fuertes y muy fuertes , esto es bastante complicado, son en forma puntual, no son de forma generalizada (...) generan actividad eléctrica, probables granizadas como así también rachas de viento", señaló el especialista en su espacio con Subrayado (Canal 10).

El experto remarcó que las condiciones se extenderán durante toda la jornada de este martes , ya que la depresión atmosférica comenzó a desarrollarse en la noche dellunes. En ese sentido, pidió especial cautela en determinadas zonas.

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"Para el día martes evitar andar en zonas complicadas, zonas arboladas, donde hay cableado (...) es casi un hecho que vamos a tener salidas de cauces de ríos y arroyos en las próximas horas", agregó.

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La trayectoria del ciclón y el aviso de Inumet

El ciclón extratropical comenzará a formarse este martes sobre Uruguay a partir de una zona de baja presión que se profundiza desde el noreste argentino, generando una jornada de alta inestabilidad en todo el país. Se esperan lluvias fuertes a intensas, tormentas eléctricas y rachas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h, con picos superiores en zonas costeras del sur y este, advirtió Metsul este lunes.

El fenómeno se intensificará hacia la tarde y noche, con impacto en departamentos como Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. No se descarta actividad tornádica aislada, en un escenario asociado a una línea de inestabilidad.

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Según Inumet, los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 100 milímetros en 24 horas en varias regiones, con valores puntualmente superiores. El organismo también advirtió sobre la persistencia de vientos sostenidos del sur de entre 40 y 60 km/h, con rachas más intensas.

Las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente el miércoles, cuando el sistema se desplace hacia el océano Atlántico, aunque el pasaje del frente frío mantendrá la inestabilidad y provocará un descenso de temperatura.