"Salen al polo": la advertencia de un meteorólogo por ambientes calefaccionados y el pronóstico de Inumet para el fin de semana

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que Uruguay tendrá un fin de semana marcado por el frío, la nubosidad y las bajas temperaturas , aunque sin lluvias previstas, y advirtió por los cuidados que hay que tener en cuenta ante ambientes calefaccionados.

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Durante su participación en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), Ramis señaló que las precipitaciones previstas para el domingo finalmente “desaparecieron” y sostuvo que el panorama para los próximos días estará dominado por jornadas frías.

“Quitado la lluvia del domingo, los abrigos más gruesos se van a necesitar siempre . Las máximas son 13, 14 grados, así que cuidado, sobre todo en la tardecita, noche y madrugada”, afirmó.

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El especialista también advirtió sobre los cambios bruscos de temperatura entre ambientes calefaccionados y el exterior. “Y cuidado con el ambiente calefaccionado, porque salen de un ambiente calefaccionado y van al polo ”, comentó durante la entrevista.

Ramis también se refirió a las neblinas registradas en distintos puntos del país durante la mañana de este viernes. “Hay alguna neblina. Por ejemplo, Mercedes, Florida, Durazno tienen niebla. Y después esta ribera, también con niebla, es la más espesa”, explicó.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Ramis indicó que este viernes se espera una mínima de 5 °C, con “helada agraria en el interior”, y una máxima de 16 °C.

Para el sábado pronosticó una jornada cubierta, con mínima de 7 °C y máxima de 15 °C.

El domingo, en tanto, la temperatura irá de 10 °C a 13 °C, con cielo “nuboso en la mañana” y “soleado en la tarde”.

Consultado sobre la próxima semana, el meteorólogo aseguró que “por ahora no hay lluvia” y adelantó que las temperaturas seguirán bajas.

“La máxima 13. El día que está más alto es 15 grados, el martes. Pero cuidado, después de la noche va a estar frío”, señaló.

Según el pronóstico brindado en la emisora, el lunes tendrá una mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con cielo soleado. El martes irá de 8 °C a 15 °C también con sol, mientras que miércoles y jueves estarán nubosos, con máximas de 13 °C.

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Qué pronostica Inumet para el fin de semana

Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología también prevé un fin de semana largo con frío intenso y bajas temperaturas.

Según el organismo, este viernes será una jornada “a pleno sol”, aunque “muy fría”, con heladas en gran parte del país y mínimas de hasta 2 °C.

Para el sábado, Inumet prevé el pasaje de un frente frío hacia la noche, acompañado por una rotación del viento al sur y suroeste, lo que provocará un descenso adicional de las temperaturas. Las mínimas estimadas son de 3 °C en el norte y 7 °C en el sur.

Además, podrían registrarse lluvias al sur del río Negro.

El domingo continuará avanzando el frente frío y existe probabilidad de lluvias escasas. Para esa jornada se esperan mínimas de entre 4 °C y 7 °C.

En tanto, el lunes 18 de mayo se presentará soleado, aunque frío, con mínimas previstas de 3 °C.