"Salen al polo": la advertencia de un meteorólogo por ambientes calefaccionados y el pronóstico de Inumet para el fin de semana

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que Uruguay tendrá un fin de semana marcado por el frío, la nubosidad y las bajas temperaturas, aunque sin lluvias previstas, y advirtió por los cuidados que hay que tener en cuenta ante ambientes calefaccionados.
Durante su participación en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), Ramis señaló que las precipitaciones previstas para el domingo finalmente “desaparecieron” y sostuvo que el panorama para los próximos días estará dominado por jornadas frías.
“Quitado la lluvia del domingo, los abrigos más gruesos se van a necesitar siempre. Las máximas son 13, 14 grados, así que cuidado, sobre todo en la tardecita, noche y madrugada”, afirmó.
El especialista también advirtió sobre los cambios bruscos de temperatura entre ambientes calefaccionados y el exterior. “Y cuidado con el ambiente calefaccionado, porque salen de un ambiente calefaccionado y van al polo”, comentó durante la entrevista.
Ramis también se refirió a las neblinas registradas en distintos puntos del país durante la mañana de este viernes. “Hay alguna neblina. Por ejemplo, Mercedes, Florida, Durazno tienen niebla. Y después esta ribera, también con niebla, es la más espesa”, explicó.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana
Ramis indicó que este viernes se espera una mínima de 5 °C, con “helada agraria en el interior”, y una máxima de 16 °C.
Para el sábado pronosticó una jornada cubierta, con mínima de 7 °C y máxima de 15 °C.
El domingo, en tanto, la temperatura irá de 10 °C a 13 °C, con cielo “nuboso en la mañana” y “soleado en la tarde”.
Consultado sobre la próxima semana, el meteorólogo aseguró que “por ahora no hay lluvia” y adelantó que las temperaturas seguirán bajas.
“La máxima 13. El día que está más alto es 15 grados, el martes. Pero cuidado, después de la noche va a estar frío”, señaló.
Según el pronóstico brindado en la emisora, el lunes tendrá una mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con cielo soleado. El martes irá de 8 °C a 15 °C también con sol, mientras que miércoles y jueves estarán nubosos, con máximas de 13 °C.
Qué pronostica Inumet para el fin de semana
Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología también prevé un fin de semana largo con frío intenso y bajas temperaturas.
Según el organismo, este viernes será una jornada “a pleno sol”, aunque “muy fría”, con heladas en gran parte del país y mínimas de hasta 2 °C.
Para el sábado, Inumet prevé el pasaje de un frente frío hacia la noche, acompañado por una rotación del viento al sur y suroeste, lo que provocará un descenso adicional de las temperaturas. Las mínimas estimadas son de 3 °C en el norte y 7 °C en el sur.
Además, podrían registrarse lluvias al sur del río Negro.
El domingo continuará avanzando el frente frío y existe probabilidad de lluvias escasas. Para esa jornada se esperan mínimas de entre 4 °C y 7 °C.
En tanto, el lunes 18 de mayo se presentará soleado, aunque frío, con mínimas previstas de 3 °C.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2055007355348111435&partner=&hide_thread=false