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Meteorólogo alerta por el regreso del "Niño Godzilla", el fenómeno detrás de las fuertes tormentas e inundaciones de 2015-2016 en Uruguay

El meteorólogo explicó que el fenómeno comenzaría en primavera y que podría provocar un verano “muy llovedor”, con tormentas fuertes e inundaciones

14 de mayo de 2026 7:26 hs
Inundaciones en Paysandú
Inundaciones en Paysandú Guillermina Urrutia

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada del denominado “Niño Godzilla ”, un fenómeno climático que, según explicó, será “muy potente” y vendrá acompañado de eventos severos de lluvias y tormentas.

“Es un niño muy potente (...) lo último que tenemos de un Niño fuerte fue el de 2015-2016. Fue muy severo, tuvimos tormentas muy fuertes, inundaciones en muchas partes de Sudamérica”, afirmó Cisneros en su espacio con Subrayado (Canal 10).

El meteorólogo agregó que las tendencias actuales indican que “el verano sería muy llovedor con eventos fuertes de tormentas”.

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Qué es el “Niño Godzilla”

Según explicó Cisneros, el fenómeno comenzará a desarrollarse durante la primavera como consecuencia del calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial.

Además, sostuvo que este escenario estaría siendo potenciado por el calentamiento global, lo que podría intensificar sus efectos en la región.

El fenómeno de El Niño suele estar asociado a mayores precipitaciones y tormentas más intensas en varios países de Sudamérica, incluido Uruguay.

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Días atrás, el organismo meteorológico brasileño Metsul divulgó un informe donde avisaba sobre la posibilidad de que se forme un fenómeno de El Niño "excepcionalmente intenso" para fines de 2026, con anomalías en la temperatura del océano Pacífico que podrían ubicar al evento entre los más fuertes registrados en los últimos 150 años.

La última actualización del modelo climático del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) elevó las proyecciones de calentamiento en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial central-oriental. Las estimaciones actuales muestran anomalías cercanas a +3,2 °C para finales de 2026, por encima de los +2,8 °C previstos en abril.

De confirmarse esas proyecciones, el episodio podría superar en intensidad a los eventos de 1997-1998 y 2015-2016, considerados hasta ahora entre los "Super El Niño" más fuertes de la historia reciente.

El informe advierte que los mayores efectos del fenómeno se sentirían en la segunda mitad de 2026, especialmente entre setiembre y noviembre.

El fenómeno de El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual y los vientos alisios del este pierden intensidad. La fase opuesta se denomina La Niña, caracterizada por temperaturas oceánicas más frías y vientos más intensos.

Estos episodios suelen repetirse cada tres a cinco años y tienen efectos sobre el clima global, pudiendo alterar los patrones de lluvias, temperaturas y tormentas en distintas regiones del planeta.

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