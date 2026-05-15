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PIT-CNT convocó a un paro general parcial para el 10 de junio

La medida será de 09:00 a 13:00 y tendrá una movilización central en Montevideo, según detalló la central sindical en un comunicado

15 de mayo de 2026 10:19 hs
20250812 Marcelo Abdala. Paro general parcial y movilización del Pit-Cnt.
Foto: Inés Guimaraens

La decisión fue adoptada por la Mesa Representativa de la central sindical, que definió que la paralización se extenderá entre las 09:00 y las 13:00.

Según informó el PIT-CNT en un comunicado, la movilización central se llevará adelante en Montevideo y el Secretariado Ejecutivo quedó encargado de instrumentar las medidas necesarias para el desarrollo de la jornada.

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La central sindical también busca coordinar acciones junto a la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur para que la movilización tenga carácter regional.

Los reclamos del PIT-CNT

La plataforma definida por el PIT-CNT toma como base los lineamientos planteados durante el acto del pasado 1° de mayo y los objetivos estratégicos de su plan de acción.

Entre los principales reclamos aparecen una estrategia nacional de desarrollo y mejoras salariales, además de planteos vinculados a la educación, la seguridad social y las condiciones laborales.

La central también reclama una Rendición de Cuentas “de cara a las necesidades del pueblo”, la reducción de la jornada laboral y medidas “en contra de la precarización del trabajo”.

Otro de los puntos incluidos en la plataforma es el planteo de aplicar “el 1% al 1% más rico”.

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