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PIT-CNT analiza un paro general parcial para junio que puede incluir reclamos contra el gobierno, dijo López

La medida se enmarca en una jornada continental “contra la guerra y a favor de la paz”, aunque el secretario general de la central adelantó que también podría incorporar reclamos contra el gobierno

8 de mayo de 2026 10:47 hs
Paro del PIT-CNT
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, anunció que la central sindical analiza realizar un paro general parcial con movilización el próximo 10 de junio, aunque la fecha todavía está en discusión.

Según explicó el dirigente en diálogo con Quién es quién (Diamante FM), la medida se enmarca en una jornada continental “contra la guerra y a favor de la paz”, aunque adelantó que también podría incorporar reclamos vinculados a la coyuntura nacional.

“Capaz que se agrega alguna cosa más porque, en ese momento, sectores como la construcción van a estar en plena ronda de Consejos de Salarios”, sostuvo López.

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Si estamos discutiendo en ese paro que no haya recortes en la Rendición de Cuentas, tiene que ver con la política económica del gobierno; por lo tanto, tiene que ver con un paro que cuestiona al gobierno”, agregó.

“Una inversión”

Consultado sobre las críticas a parar por una guerra que ocurre fuera del país, López reconoció que los trabajadores pierden dinero durante la medida sindical, aunque defendió la convocatoria.

“Sí, se pierde plata, pero nosotros creemos que eso es una inversión, porque los impactos que genera una guerra en el mundo pueden significarle a un trabajador una pérdida mucho más grande”, afirmó.

El dirigente también fue consultado sobre el vínculo entre la central sindical y el gobierno de Yamandú Orsi, luego de que sectores de la oposición calificaran como “suave” el discurso del PIT-CNT en el acto por el Día de los Trabajadores.

“A mí me tocó decirle al presidente que había pasado un año en su gobierno, que había llegado con muchas expectativas y que esas expectativas no estaban siendo colmadas. Si eso no es ser fuerte contra el gobierno, dígame qué es”, respondió.

“Gobierno de centroizquierda”

Al referirse al perfil ideológico del actual gobierno, López sostuvo que “claramente este es un gobierno de centroizquierda”.

Las esperanzas se habían renovado cuando veníamos de un gobierno de derecha que había aplicado un ajuste importante y que entendíamos que iba a haber un cambio un poco más radical”, agregó.

Por último, el dirigente sindical defendió la discusión sobre una eventual reforma tributaria y la reducción de la jornada laboral.

Sobre los beneficios fiscales, afirmó que el gobierno “no debería amputarse la posibilidad de discutir si algunas de las exoneraciones de hoy tienen razón de ser”.

En relación con la reducción de la carga horaria laboral, sostuvo que “es un debate que hay que darlo, aunque esté la cosa complicada”.

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