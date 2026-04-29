"El problema lo generó el gobierno, no la oposición": García cruzó a Oddone por polémica con las AFAP

El senador del Partido Nacional, Javier García , apuntó contra el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone , tras sus recientes declaraciones sobre la polémica suscitada por la posibilidad de que las AFAP fueran eliminadas o estatizadas.

"Ministro Oddone, la estatización de la administración de las cuentas individuales es lo acordado por el representante del MEF y del resto del gobierno con el PIT-CNT. Usted lo sabe y se lo bancó. No se enoje con la oposición ", comenzó escribiendo el legislador en X.

"Si no le gusta, lo hubiera trancado. El problema lo generó el gobierno, no la oposición ", agregó el político.

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Ministro @OddoneGabriel la estatización de la administración de las cuentas individuales es lo acordado por el representante del MEF y del resto del gobierno con el PIT-CNT. Usted lo sabe y se lo bancó. No se enoje con la oposición. Si no le gusta lo hubiera trancado. El problema… pic.twitter.com/TxSUVCi7BP

Durante la jornada de este martes, en conferencia de prensa, Oddone se refirió a la situación con las AFAP y recalcó que "en ningún lado ha sido afirmado ni está escrito que estas no sean responsables de gestionar los fondos previsionales".

Tras esto y sobre el final del diálogo, el ministro volvió sobre este punto y exhortó a todos los actores a ser cuidadosos con los mensajes sobre este tema.

"Uruguay va a los mercados a recoger dinero todos los años y la mirada del exterior es poco frecuente y poco atendida a Uruguay, porque somos muy chiquitos y muy estables. Si por alguna razón de conveniencia táctica o interés particular corporativo ponemos sobre la mesa discusiones que puedan alertar a gente que es muy importante para Uruguay, nos estamos haciendo un daño a todos nosotros como sociedad", instó el jerarca ministerial.

La polémica sobre este tema se había desatado semanas atrás, luego de que se conociera públicamente un documento del PIT-CNT que señalaba que habían alcanzado varios acuerdos con el gobierno, en el marco de la Comisión del Diálogo Social, como la "desvinculación de las AFAP de la administración directa" de los ahorros previsionales.

Esto llevó, además, a que la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) apuntara en un comunicado a una "estatización".