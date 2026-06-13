Mundial 2026: qué significa el parche dorado que solo usarán Uruguay y otras seis selecciones

El Mundial 2026 presentará varias novedades en las camisetas de las selecciones, pero una de las que más llamó la atención es un misterioso parche dorado que solo podrán lucir siete equipos. Entre ellos se encuentra Uruguay , que compartirá este distintivo con Argentina, Brasil, Alemania, España, Francia e Inglaterra .

La FIFA confirmó que el logo oficial de la Copa del Mundo tendrá diferentes versiones para adaptarse a los colores de cada uniforme. Sin embargo, los conjuntos campeonas contarán con un diseño especial en tonos blanco y dorado, una distinción reservada exclusivamente para los países que ya conquistaron el máximo galardón. La mayoría de las demás selecciones utilizará la versión tradicional en blanco y negro.

La presencia de Uruguay en el grupo de las siete selecciones es más que conocido: la Celeste ganó los Mundiales de 1930 y 1950 y, por ese motivo, integra el reducido grupo de campeones mundiales que recibirán esta distinción de la FIFA .

De esta manera, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa compartirá el privilegio con Argentina , vigente campeona del mundo, y con otras potencias históricas del fútbol como Brasil, Alemania,España, Francia e Inglaterra .

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El distintivo busca destacar el legado de las selecciones que lograron levantar el trofeo más importante del fútbol internacional y añadir un componente simbólico a las camisetas que se verán en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

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La FIFA también introducirá un parche especial para los futbolistas que disputen su primer partido en una Copa del Mundo. Este distintivo será utilizado únicamente en el debut de cada jugador en el torneo y posteriormente será retirado de la camiseta.

La iniciativa está vinculada a la creación de futuros productos coleccionables y se inspira en sistemas ya utilizados en otras ligas deportivas, como la NFL de Estados Unidos.