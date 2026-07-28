Buscan a una joven de 18 años que desapareció en Maldonado: fue vista por última vez en la tarde del lunes

La Policía de Maldonado busca a una joven de 18 años que fue denunciada como desaparecida desde las 14:00 horas del lunes 27 de julio , cuando partió de su casa rumbo a una biblioteca en el centro de Maldonado .

Fuentes policiales confirmaron a El Observador que hay una denuncia presentada por este caso y que se trabaja junto a la familia de la joven , que tiene a su padre y su tía en Uruguay y a su madre en Argentina .

La ficha divulgada por el Ministerio del Interior indica que la joven, de nombre Pepa Almendra Vergara Dibenedetto , "vestía suéter beige, pantalón jean claro, championes celestes con negro y blanco, y llevaba un bolso floreado".

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Desde la Policía de Maldonado señalaron que para la tarde de este martes todavía no existían novedades sobre su paradero.

Un mensaje de sus allegados que circula en redes sociales para alertar de su ausencia indica que su madre vive en Valle de Traslasierra, en Córdoba, pero que la joven se mudó a Uruguay con su padre hace algunos años. Ante la desaparición, su madre viajó a Uruguay.

El Ministerio del Interior recordó las vías de comunicación para dar información sobre el paradero de esta joven: llamada gratuita al 911 (disponible 24 horas), la línea de personas ausentes (20304638) o de forma presencial en cualquier seccional policial.