Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Miércoles:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / CONSTRUCCIÓN

Cámara Empresarial de Maldonado expresó "profunda preocupación" por el conflicto en la construcción y pidió un "acuerdo urgente"

En el comunicado, la cámara exhortó a las partes y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a "redoblar los esfuerzos para alcanzar, mediante el diálogo, un acuerdo urgente, equilibrado y sostenible"

28 de julio de 2026 18:10 hs
Grúa de la construcción
Foto: Leonardo Carreño

La Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado expresó este martes, a través de un comunicado publicado en redes sociales, su “profunda preocupación” por el conflicto en la construcción y aseguró que "los paros, ocupaciones e interrupciones de tareas impulsados por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) están afectando el normal desarrollo de las obras" en el departamento.

En ese contexto, la cámara exhortó a todas las partes y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a alcanzar “mediante el diálogo” un acuerdo “urgente, equilibrado y sostenible”.

La institución sostuvo que la continuidad de las medidas sindicales genera atrasos, sobrecostos y pérdidas que “muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no podrán sostener”. Además, advirtió que, de prolongarse la situación, podrían paralizarse inversiones, aumentar los envíos de trabajadores al seguro de desempleo y perderse puestos de trabajo.

Más noticias

Orsi y Castillo recibieron al Sunca, que reclamó por demoras en acordar convenio colectivo que reduzca la jornada laboral

Horas solidarias del Sunca: declararon contador, escribana y administrativa sobre el rol de Laura Alberti en el pago

La declaración ocurre en medio de un conflicto que se ha intensificado en las últimas semanas. Días atrás, varias constructoras resolvieron enviar trabajadores al seguro de paro en distintas obras de Maldonado. Según las empresas, las medidas sindicales han impedido mantener el ritmo normal de las obras.

"Reconocemos el derecho a la negociación colectiva, pero entendemos que debe ejercerse con responsabilidad, previsibilidad y sin poner en riesgo la actividad, las empresas y las fuentes laborales que se busca proteger", concluyó la cámara en su comunicado.

El conflicto sigue sin acuerdo

El enfrentamiento entre el Sunca y las cámaras empresariales se originó tras el vencimiento del convenio colectivo, el pasado 31 de marzo. Uno de los principales puntos de desacuerdo es el reclamo sindical de reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin pérdida salarial, una cuestión que genera debate en el sector empresarial.

En los últimos días, el gobierno intervino para intentar acercar posiciones. El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, mantuvieron reuniones con representantes de ambas partes y trabajan en una propuesta para destrabar la negociación.

Mientras tanto, el Sunca mantiene las movilizaciones. Este lunes, el sindicato se concentró frente a la obra La Carolina, en Maldonado, donde denunció un “ataque del sector empresarial” contra su secretario general departamental, Michael Pistone, y calificó como una medida “represiva” el envío de más de 100 trabajadores al seguro de desempleo por parte de la empresa CRIBA S.A. El dirigente sostuvo que las empresas han adoptado una postura “100% regresiva” en la negociación y aseguró que el sindicato continuará con su plan de acción si no se alcanza un acuerdo.

Las más leídas

Caso Charles Carrera: la historia clínica sobre Bonomi que se acordó ingresar a juicio y la molestia de la defensa por la "mala fe" de fiscalía

Una mujer apareció muerta sobre la Ruta 16: un vehículo volvió a atropellar el cuerpo y escapó

Qué significa ver una tela blanca colgando de la ventana de un auto en la ruta y por qué hay que respetar esta señal

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de julio

Temas

Cámara empresarial Maldonado Sunca

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos