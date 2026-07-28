Cámara Empresarial de Maldonado expresó "profunda preocupación" por el conflicto en la construcción y pidió un "acuerdo urgente"

La Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado expresó este martes, a través de un comunicado publicado en redes sociales, su “ profunda preocupación ” por el conflicto en la construcción y aseguró que "los paros, ocupaciones e interrupciones de tareas impulsados por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) están afectando el normal desarrollo de las obras" en el departamento.

En ese contexto, la cámara exhortó a todas las partes y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a alcanzar “ mediante el diálogo” un acuerdo “urgente, equilibrado y sostenible”.

La institución sostuvo que la continuidad de las medidas sindicales genera atrasos, sobrecostos y pérdidas que “muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no podrán sostener”. Además, advirtió que, de prolongarse la situación, podrían paralizarse inversiones, aumentar los envíos de trabajadores al seguro de desempleo y perderse puestos de trabajo .

La declaración ocurre en medio de un conflicto que se ha intensificado en las últimas semanas. Días atrás, varias constructoras resolvieron enviar trabajadores al seguro de paro en distintas obras de Maldonado. Según las empresas, las medidas sindicales han impedido mantener el ritmo normal de las obras.

"Reconocemos el derecho a la negociación colectiva, pero entendemos que debe ejercerse con responsabilidad, previsibilidad y sin poner en riesgo la actividad, las empresas y las fuentes laborales que se busca proteger", concluyó la cámara en su comunicado.

El conflicto sigue sin acuerdo

El enfrentamiento entre el Sunca y las cámaras empresariales se originó tras el vencimiento del convenio colectivo, el pasado 31 de marzo. Uno de los principales puntos de desacuerdo es el reclamo sindical de reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin pérdida salarial, una cuestión que genera debate en el sector empresarial.

En los últimos días, el gobierno intervino para intentar acercar posiciones. El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, mantuvieron reuniones con representantes de ambas partes y trabajan en una propuesta para destrabar la negociación.

Mientras tanto, el Sunca mantiene las movilizaciones. Este lunes, el sindicato se concentró frente a la obra La Carolina, en Maldonado, donde denunció un “ataque del sector empresarial” contra su secretario general departamental, Michael Pistone, y calificó como una medida “represiva” el envío de más de 100 trabajadores al seguro de desempleo por parte de la empresa CRIBA S.A. El dirigente sostuvo que las empresas han adoptado una postura “100% regresiva” en la negociación y aseguró que el sindicato continuará con su plan de acción si no se alcanza un acuerdo.