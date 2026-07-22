Horas solidarias del Sunca: declararon contador, escribana y administrativa sobre el rol de Laura Alberti en el pago

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno continuó con la indagatoria sobre irregularidades en las horas solidarias del Sunca, con las que se ayuda a familiares de trabajadores fallecidos en accidentes laborales. Este martes interrogó a los trabajadores del sindicato que se encargan de liquidar esas horas sobre el rol de la secretaria de finanzas, Laura Alberti, quien declaró antes de la feria y negó su participación en hechos irregulares.

Fuentes del caso dijeron a El Observador que en la audiencia de este martes declararon el contador Daniel Rodríguez, la escribana Nashenka Pereyra Gadea y la administrativa Jimena Rodríguez, quienes informaron sobre el procedimiento de liquidación, pago y entrega de esa hora de trabajo que cada uno de los 15 mil afiliados dona.

Los trabajadores del Sunca, que fueron citados como testigos, explicaron cómo se desarrolla el procedimiento de determinación, liquidación y pago de dichos fondos, quiénes intervienen en cada una de sus etapas, cuáles son las responsabilidades de cada actor y la forma en que finalmente se realiza la entrega del dinero a los familiares beneficiarios.

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El fiscal Gilberto Rodríguez y su equipo estuvieron acompañado por los oficiales policiales a cargo de la investigación y por el abogado de Alberti, el penalista Miguel Mederos, quien también hizo preguntas.

Según supo El Observador, la escribana Pereyra Gadea explicó que la intervención que tuvo Alberti en el caso que se investiga al firmar el acta notarial fue "puntual" y "absolutamente excepcional". Señaló que, por regla general, esas actas son firmadas por otras personas, con el objetivo de documentar la entrega a los familiares del trabajador fallecido de los fondos recaudados mediante los aportes efectuados por las empresas que son las que retienen las horas solidarias y se las vierten al sindicato.

Su abogado había explicado cuando declaró Alberti que justamente quienes se encargan de la liquidación son el contador, la escribana y dos administrativos. "Ella lo que hace es autorizar por una llave digital de la cuenta del BROU, es decir que aprueba el pago", dijo su abogado.

Consultado Mederos por la audiencia de este martes, el abogado opinó que "quedaron debidamente esclarecidas las dudas que existían" sobre el pago de esas horas. El defensor de Alberti destacó que quedó claro que su cliente "no intervenía en la determinación, liquidación, administración ni en ninguna de las tareas vinculadas al procedimiento de pago de las horas solidarias".

Mederos dijo que la audiencia "resultó altamente satisfactoria, por cuanto las declaraciones de los testigos no solo permitieron aclarar los aspectos centrales del procedimiento investigado, sino que también dejaron en evidencia que Alberti no tuvo participación ni vinculación alguna con los hechos que son objeto de la presente investigación".

La maniobra se descubrió el año pasado cuando la familia de uno de los trabajadores fallecidos advirtió que se le pagó menos de lo que le correspondía, lo que motivó el inicio de la investigación.

La familia que denunció sostuvo que recibió $2.923.132 y había faltado incluir el aporte hecho por los trabajadores de dos empresas constructoras, que estiman serían unos $180.000 más.