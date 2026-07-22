Diputado del MPP cuestionó ante Lubetkin participación del embajador en EEUU en cumbre sobre "terrorismo de izquierda"

El canciller Mario Lubetkin compareció este martes ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados para explicar los artículos de la Rendición de Cuentas que competen a su cartera. Sin embargo, en la ronda de preguntas de los legisladores, el colorado Felipe Schipani le consultó al canciller sobre su postura sobre los dichos del secretario de Estado Marco Rubio respecto a los Tupamaros.

Ante esta consulta, el diputado por el MPP y expresidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, dijo que quería dejar constancia que el Frente Amplio no está de acuerdo con la participación del embajador uruguayo en Estados Unidos, Daniel Castillos, en la reunión convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Valdomir dijo que fue “un error haber participado ” porque Uruguay no tiene “nada que hacer ahí” y la presencia del embajador en ese encuentro es “contraproducente” para los intereses de Uruguay y “contradictorio” con lo que viene haciendo el país en materia de paz, según reconstruyó El Observador a partir de legisladores que participaron de la comisión.

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Cuando Lubetkin volvió a tomar la palabra respondió que los representantes del gobierno van a estar “en todos lados” que les permitan “conocer más y mejor” e insistió en un concepto que ya ha utilizado en otros momentos en los que la postura del gobierno es cuestionada por el Frente Amplio: el gobierno y el partido político tienen roles distintos.

El canciller, según reconstruyó El Observador, aseguró que la relación con Estados Unidos es buena pero repitió, tal como había dicho más temprano en declaraciones a la prensa, que Uruguay no va a aceptar que se afecte “la base” de cualquiera de los partidos políticos.

“Escuchando las palabras del secretario de Estado, y de otros, sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas”, había dicho el jerarca en una rueda de prensa consignada por Telemundo. “Naturalmente está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera”, había concluido.

En una declaración de prensa, Rubio incluyó a los Tupamaros dentro de una enumeración de organizaciones guerrilleras del pasado y la aludió específicamente con el rótulo de “terror violento”.

La cumbre fue convocada por Rubio para abordar el “resurgimiento del terrorismo político” y participaron 66 países –desde cancilleres y jerarcas de gobierno hasta diplomáticos de segunda línea– y Uruguay estuvo representado por el embajador Castillos.

La participación de Uruguay generó críticas en la interna del Frente Amplio y la Mesa Política sacó una declaración en la tarde de este lunes en la que matizó que la reunión había sido convocada con un “título engañoso” pero agrega que en el encuentro se “promovieron discursos de odio insultantes para actores” de la fuerza política. El título del encuentro era “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”.

Tal como informó El Observador, desde el gobierno defendieron que apostaron por una representación diplomática local y no a nivel de ministro como hicieron otros 35 participantes. A modo de ejemplo, los gobiernos de Javier Milei, Santiago Peña y Rodrigo Paz en Argentina, Paraguay y Bolivia respectivamente, enviaron a sus respectivos cancilleres.

También la España del socialista Pedro Sánchez tuvo representación diplomática. Sin embargo, tanto el gobierno de Lula Da Silva en Brasil como el de Claudia Sheinbaum en México declinaron la invitación.