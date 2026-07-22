"Este juicio no puede seguir": defensa de Penadés pidió conocer fecha de nacimiento de víctimas y rebatió hechos de la acusación fiscal pero la jueza rechazó sus argumentos

En el primer día del control de acusación del caso Penadés , la defensa del exsenador planteó aspectos formales que en su opinión impiden aceptar la acusación de la fiscalía y seguir adelante con el juicio. Sin embargo, luego de escuchar a la fiscalía y a los defensores de las víctimas, la jueza del caso Marcela Vargas argumentó en contra y no hizo lugar a esos planteos. La defensa anunció que apelará.

Luego de que la fiscal Isabel Ithurralde relató los hechos que ya había narrado en la acusación que presentó en octubre pasado, por los que pidió 16 años de condena para el exsenador Gustavo Penadés y 6 para Sebastian Mauvezin por delitos sexuales, la juez le dio la palabra a las defensas por si querían hacer objeciones previas.

La acusación fiscal incluyó a 13 víctimas por 10 delitos de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados y 3 delitos de abuso sexual simples, reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, y violencia privada, además de asociación para delinquir y cohecho calificado.

"¡Basta de insinuaciones!": García aseguró que compra a Cardama fue "cristalina", consideró que rescisión fue "criminal" y apuntó a "intereses poderosísimos"

El abogado Homero Guerrero dijo entonces que iban a hacer "objeciones formales" por las que plantearían un recurso de "excepción de improponibilidad manifiesta", que implica pedirle a la jueza que rechace de plano la acusación fiscal, por entender que carece de fundamento legal e "imposibilita el derecho de defensa".

Concretamente Guerrero y Laura Robatto (defensores de Penadés) objetaron cuatro aspectos de la acusación de la fiscalía. En primer lugar señalaron que el relato que hace de los hechos se basa en una línea de tiempo que "no es real". La defensa pidió que los testimonios de las víctimas entren al juicio en el tiempo cronológico en el que prestaron su declaración aniticipada, empezando por las víctimas D, E, H y G.

Ello obedece a que la teoría del caso de la defensa apunta a cuestionar la veracidad del relato de esas víctimas. Para demostrarlo, como planteó la defensa al contestar la acusación, realizó una investigación propia en la que reconstruyó qué hizo Penadés a cada hora de febrero y marzo de 2022, que es cuando los adolescentes D, E, H y G, declararon que estuvieron con el imputado. Los cuatro, que son amigos, coincidieron en que llegaron a Penadés por Mauvezin y que el exsenador los llevó a Séptimo Cielo y los levantó en la zona del Nuevo Centro.

En segundo término pidieron que se acrediten las edades de las víctimas mediante documentación válida (como tener acceso al acta de nacimiento) para poder controlar la acusación de los delitos que se le imputaron a Penadés y a Mauvezin en relación a esas víctimas. Ese fue el punto del debate que generó más polémica.

En tercer lugar, pidieron que se excluyan los elementos periféricos que, según la defensa, no guardan relación con Penadés y por último plantearon que la fiscalía debería explicar por qué en unos casos se pide la condena por delitos de explotación sexual de menores (Ley 17.815) y en otros por abuso sexual.

La defensora puso el ejemplo de la víctima H y dijo que si tenía 17 años "habrá promesa de retribución pero no hay abuso sexual", "justamente porque la edad importa".

"La edad de la víctima no puede ser inferida. Una persona menor de 18 años puede tener relaciones sexuales, lo que no puede es hacerlo por dinero y otro problema es el ámbito de aplicacion normativa. No es lo mismo haber cometido un delito en el año ´90 que en el año 2022", dijo en relación a que la ley penal no es retroactiva y la ley de explotación sexual es de 2004.

Además la defensora señaló que las edades de algunas de las víctimas que dijeron tener en el momento de los hechos en las declaraciones anticipadas son diferentes a las incluidas en la demanda acusatoria de la fiscal. También sostuvo que hay detalles que la fiscal mencionó en su relato y no coinciden con los que dijeron las víctimas en sus declaraciones anticipadas.

"No sólo se nos niegan la edad, la identidad de las víctimas sino que se altera la propia declaración de las víctimas", cuestionó Robatto.

Armando Sartorotti/FocoUy

A juicio de los abogados todos esos detalles deberán constar en el auto de apertura del juicio que la jueza de garantias Marcela Vargas tendrá que redactar al final del control de acusación con los detalles del caso para que el juez del juicio tome conocimiento.

A su turno, la defensora de Mauvezin, Rosana Gavazzo reafirmó que "resulta fundamental tener la edad de las víctimas" porque de lo contrario no tendrán posibilidad de control. "La edad constituye el eje central de la tipificación" y le dijo a la jueza que "no puede permitir que esto avance cuando tiene que darle las garantías a los imputados. Son delitos sexuales graves".

La fiscal Ithurralde respondió rechazando que lo que objetó la defensa sean cuestiones de defecto formal sino más bien de no compartir los argumentos y eso será tema de dilucidar en el juicio, dijo.

Sobre la cronología de los hechos dijo que a su juicio "correspondía hacerlo en orden cronológico" y que nada ata a la fiscalía para hacerlo enla forma que reclama la defensa.

En cuanto a la inexactitud de las fechas que manejan las víctimas en sus relatos, Ithurralde dijo que "hay doctrina y jurisprudencia" abundante sobre la vulnerabilidad de las victimas de delitos sexuales y que avala que es imposible exigirle la fecha exacta de los abusos.

En relación a la objeción de que se mencionen elementos periféricos, argumentó que dan contexto y contribuyen con el objeto de la prueba. Sobre ese punto la fiscal adscripta Lucía Castro agregó que el contexto hace a la experiencia traumática de la víctima, la vulerabilidad, a como se da la falta de consentimiento, prueba el abuso de poder como se presentaba delante de las víctimas.

Por último, sobre la tipificacion de delitos alegó que lo que importa es "si hubo consentimiento o no" ahi entra el delito de abuso sexual. "Independientemente de si la víctima tiene 14, 15, 16 18 o 22, como tenía Viana, puede sufrir violació o abuso sexual... Son delitos que se cometen contra menores y contra mayores", respondió Ithurralde.

La propuesta de acuerdo probatorio de la fiscalía y el debate que suscitó

Para subsanar el reclamo de la defensa de conocer la edad exacta de las víctimas, la fiscal de la Unidad de Litigacion de Fiscalía General, Adriana Sampayo, que acompañó al equipo fiscal del caso, propuso que la actuaria revise las partidas de nacimiento de las víctimas, que están en poder del juzgado y comparta la información a la defensa. Lo planteó como un acuerdo probatorio que implica que se tome esa información para el juicio.

Cuando Sampayo tomó la palabra, la defensa objetó que hablara una tercera fiscal. Dijo que para estar "en pie de igualdad", sería deseable que sólo hablaran dos integrantes de la fiscalia ya que habían ido cinco fiscales a la audiencia y de parte de la defensa son dos abogados de Penadés y uno de Mauvezin. La jueza estuvo de acuerdo y permitió que Sampayo sólo hablara para exponer esa propuesta de acuerdo, pero no para argumentar sobre la acusación.

Los defensores de las víctimas Soledad Suárez y Juan Williman aclararon que la solución que propuso Sampayo, sólo podría incluir el mes y año de nacimiento pero no la fecha entera porque con esos datos se puede llegar a conocer la indentidad de las víctimas y que ese es un tema sobre el que zanjó el Tribunal de Apelaciones Penal de 4° Turno que admitió la reserva de la identidad de los denunciantes.

Williman dijo que si se tomaba ese "recaudo" no tenían problema en llegar al acuerdo. Suárez señaló que "los riesgos siguen vigentes" y aprovechó a argumentar que "lo que se cuestiona en temas de género, no se cuestiona en ningun otro lugar". Puso el ejemplo que en casos de homicidios donde las víctimas corren peligro nadie objeta ese tipo de medidas.

Robatto respondió que ellos querían ver la partida de nacimiento ya que "el día (de nacimiento) no es irrelevante" dado que han cambiado pruebas en el juicio en relación a que las víctimas declararon detalles que la fiscalía cambio en la acusación. Además afirmó que la jurisprudencia internacional admite que la defensa vea la documentación si se comprometen a no compartir la información con los imputados. La jueza le dio la razón en que así ocurre en la justicia argentina pero la defensa de las víctimas dijo que eso no se podía admitir.

Si bien Sampayo había adelantado que tenía dos soluciones, cuando se generó el debate la defensa de las víctimas le dijo que no expusiera la otra alternativa,

"Creo que es gravísimo lo que están diciendo. Va a ser objeto de reclamo internacional", anunció Robatto.

Agregó que el CPP la obliga como defensa a controlar la prueba de la fiscalía que "no puede ser una pesquisa secreta".

"La fiscalía es una parte, nosotros somos otra. Estamos lejísimo de estar en pie de igualdad", se quejó.

Armando Sartorotti/FocoUy

Ello llevó a Suárez a quejarse: "Nos quiere silenciar". La jueza Vargas respondió que los abogados de las víctimas si bien no son parte del proceso coadyuvan a la Fiscalía. "No son la nada jurídica sino no estarían ahí sentados" por eso les dio la palabra para que fundamentaran.

Jueza: "No hay defectos de forma"

La jueza finalmente resolvió rechazar los argumentos de la defensa. Vargas argumentó que no ve defectos de forma, y que los reclamos que escuchó de los defensores son para debatir en el juicio oral.

En relación al contexto, Vargas dijo que en los delitos sexuales "no se puede soslayar" que tienen “otro color” que no lo tienen delitos como puede ser el hurto de una garrafa.

En cuanto a la propuesta de la fiscalía de compartir parte de los datos del nacimiento de las víctimas, dijo que la propuesta le parecía "muy buena" pero si la defensa no la aceptaba no podian avanzar.

Por todo ello resolvió no hacer lugar a la excepción del defecto formal planteado por la defensa y es otro tema sobre el que definirá el Tribunal de Apelaciones que interviene en el caso.