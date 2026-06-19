Caso Penadés: declaró anticipadamente víctima que vive en España y rectificó edad que tenía

Este viernes declaró desde España Javier Viana , una de las víctimas del caso Penadés .

Era la última que faltaba declarar en forma anticipada antes de la etapa de control de acusación previa al juicio que se inicia la semana que viene con audiencias ya fijadas.

Según supo El Observador, Viana reconoció que dijo que tenía 16 o 17 años a los autores del libro "Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder", de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar, porque "estaba bloqueado" ya que los abusos lo afectaron psicológicamente.

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En realidad tenía 22 o 23 años , como verificó la investigación realizada por la fiscal Isabel Ithurralde , que pidió información a UTU ya que él contó que en ese momento estudiaba Belleza en esa institución.

Al declarar este viernes dijo que en el momento en el que conoció a Penadés "andaba en la calle" porque se había ido de su casa y estaba pasando un mal momento. Afirmó que luego de que conoció a Penadés lo llevó varias veces a su apartamento y se dieron varias veces los abusos.

Para que se realizara la audiencia Viana debió ir a un juzgado en España donde vive y acá se convocó a la fiscalía y a las defensas de Penadés y Sebastián Mauvezín al juzgado de la jueza Marcela Vargas para llevar a cabo la audiencia por Zoom.

Fiscal que revisó denuncia contra Alicia Ghione confirmó el archivo definitivo

La declaración de Viana se produjo pocos días después de que el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez confirmara el archivo de la denuncia presentada por la defensa de Penadés contra la fiscal Alicia Ghione.

Tras revisar el dictamen de su colega Gilberto Rodríguez, concluyó que "las actuaciones cumplidas no han producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria".

En la resolución, a la que accedió El Observador, sostuvo que el archivo dispuesto originalmente estaba "debidamente fundado" y fue el resultado de una investigación que se extendió por más de un año.

El fiscal destacó que durante la indagatoria se realizaron interrogatorios a indagados, testigos, policías y fiscales, además de pericias técnicas y la incorporación de abundante documentación.

También señaló que no advirtió evidencia que no hubiera sido recogida durante la investigación para determinar si Ghione omitió denunciar delitos o incurrió en abuso de funciones en el marco del caso Penadés.

Según Rodríguez, para solicitar una formalización se requieren "elementos objetivos que den cuenta de la comisión de un delito" y permitan identificar a sus responsables, algo que a su entender no surge de la evidencia reunida.

El fiscal agregó que todas las investigaciones administrativas llevadas adelante por la Fiscalía General de la Nación sobre este asunto también fueron archivadas.

La decisión se conoció luego de que la jueza Gabriela Azpiroz hiciera lugar a un planteo de las defensas de Penadés y Mauvezin para que se profundizara la investigación sobre la actuación de Ghione.

Sin embargo, tras revisar lo actuado, Rodríguez entendió que no existían elementos suficientes para continuar con la indagatoria y dispuso el archivo definitivo de la denuncia.