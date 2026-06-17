Caso Penadés: fiscal que revisó denuncia contra Alicia Ghione confirmó el archivo definitivo

El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez confirmó el archivo de su colega de Delitos Económicos de 3° Turno en la denuncia de la defensa del exsenador Gustavo Penadés contra la fiscal Alicia Ghione. Tras revisar el dictamen anterior, entendió que "las actuaciones cumplidas no han producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria".

En la resolución a la que accedió El Observador, afirmó que el dictamen de su colega Gilberto Rodríguez está "debidamente fundado" y es el resultado de una investigación de más de un año. Destacó que la indagatoria incluyó interrogatorios a indagados, testigos, policías y fiscales, además de pericias técnicas y la incorporación de abundante documentación.

Agregó que no advierte evidencia que no haya sido recogida en la investigación que se siguió para saber si Ghione había omitido denunciar delitos o actuó con abuso de funciones en el caso. Además, señaló que si los denunciantes consideraban que faltaba alguna prueba, tuvieron la oportunidad procesal de solicitarla en su momento.

Fiscalía de Corte sancionó con 7 días de suspensión a Alicia Ghione por su actuación en caso de abuso sexual y recurrió ante el MEC

Según el fiscal de Lavado, para solicitar la formalización de una investigación se requieren "elementos objetivos que den cuenta de la comisión de un delito" y de la identificación de sus responsables. En este caso, concluyó que la evidencia reunida no es suficiente para dar paso a esa fase, a pesar de la prolongada investigación.

Para fundar el archivo, Rodríguez citó jurisprudencia para recordar que la formalización no es un "mero acto formal", sino que tiene consecuencias graves como la sujeción al proceso, la posible prisión preventiva y una "estigmatización irreparable" para el imputado. Por ello, se requiere un juicio de probabilidad o "semiplena prueba", que no se alcanzó en este caso.

El dictamen destacó que todas las investigaciones administrativas llevadas adelante por la Fiscalía General de la Nación sobre este asunto también fueron archivadas.

Finalmente, el fiscal concluye que no existen resultados que permitan una "continuación útil" de la investigación, por lo que, conforme al artículo 98.4 del CPP, decidió mantener el archivo dispuesto inicialmente.

La justicia había resuelto en una audiencia que se realizó el 7 de mayo hacer lugar al pedido de los defensores Laura Robatto, Homero Guerrero (de Gustavo Penadés) y Rossana Gavazzo (defensora de Sebastian Mauvezin) para pedir que se siguiera indagando la conducta de Ghione, en la que también la fiscalía de Gilberto Rodríguez explicó los motivos por los que entendió que no había delito.

La jueza Gabriela Azpiroz entendió que había dos cuestiones que hacían necesario que se siguiera investigando. Afirmó que el hecho del contenido del material pornográfico en el celular de una de las víctimas del caso Penadés, Jonathan Mastropierro, a su criterio ameritaría profundizar en la investigación.

Y en relación al testimonio de la fiscal Silvia Pérez, quien la advirtió a Ghione sobre el contenido de ese celular, le quedó la duda sobre por qué se le dio más peso a la declaración del policía que investigó ese caso y dijo que no recordaba que se hubiera advertido que hubiera contenido pornográfico, que a la fiscal que dijo que le había advertido a Ghione del hecho.

Por otra parte, la jueza afirmó que se debería seguir investigando el hecho de que Ghione le entregó los discos extraíbles con el contenido de los celulares de Penadés, Mauvezin, y Carlos Taroco al policía Federico Rodríguez, condenado por la investigación paralela que ordenó hacer Penadés.

Sin embargo, al revisar lo actuado el fiscal Enrique Rodríguez entendió que no ameritaba seguir investigando y lo archivó definitivamente, como informó Eduardo Preve.