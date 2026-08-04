Construcción alcanzó un preacuerdo salarial por 5 años: reducción escalonada de jornada laboral a 40 horas semanales y nuevos beneficios para trabajadores

Luego de varias horas de negociación, que comenzaron en la tarde del lunes y se prolongaron durante toda la noche, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales alcanzaron un preacuerdo en la undécima ronda de los Consejos de Salarios para la industria de la construcción.
El entendimiento establece un convenio con vigencia desde el 1° de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031, es decir, por cinco años. Sin embargo, el texto deja expresamente establecido que el acuerdo está sujeto a la aprobación y ratificación de las asambleas institucionales de las gremiales participantes, por lo que aún no entró en vigencia de forma definitiva.
Reducción escalonada de la jornada laboral
Uno de los principales puntos del preacuerdo es la reducción progresiva de la jornada semanal de trabajo, una reivindicación histórica del sindicato.
Actualmente, la jornada es de 44 horas semanales y el convenio prevé un descenso gradual:
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43 horas desde el 30 de agosto de 2027.
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42 horas desde el 1° de mayo de 2028.
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41 horas desde el 1° de mayo de 2029.
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40 horas semanales a partir del 28 de enero de 2030.
El texto también regula cómo deberán reorganizarse los horarios para las empresas que opten por distintos regímenes de trabajo y establece que la reducción no podrá implicar rebajas salariales.
Ajustes salariales y correctivos
El convenio prevé 11 ajustes salariales distribuidos durante los cinco años de vigencia, con incrementos nominales y correctivos por inflación.
Además, incorpora factores de corrección vinculados a la meta de inflación definida por el Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM-MEF) y prevé mecanismos para asegurar el mantenimiento del salario real.
Más horas para delegados de seguridad y salud mental
Entre los nuevos beneficios acordados figura un aumento de las horas destinadas a recorridas de obra para los delegados de seguridad, que pasarán a variar según la cantidad de trabajadores de cada empresa.
También se incorpora un capítulo específico sobre salud mental, que habilita horas pagas semestrales para actividades de sensibilización y prevención, además de consultas con profesionales para empresas de menor porte y campañas de concientización en obras de gran dimensión.
Más recursos para prevención y primera infancia
El preacuerdo incorpora medidas de prevención del cáncer de próstata, mediante un fondo anual de hasta $ 1 millones para cubrir estudios diagnósticos a trabajadores mayores de 40 años cuando corresponda.
Asimismo, las partes acordaron financiar un diagnóstico sobre las necesidades de primera infancia de los trabajadores del sector y destinar hasta $ 5,4 millones anuales para la eventual instalación de un centro de atención infantil, sujeto a los resultados del estudio.
Cambios en el Fondo de Cesantía y nuevo beneficio de vivienda
El documento también prevé impulsar modificaciones legales para flexibilizar el retiro de fondos del Fondo de Cesantía (FOCER), reducir los plazos de espera y habilitar el pago de las liquidaciones por retroactividad a quienes se retiren durante la vigencia del convenio.
Además, crea un nuevo beneficio a través del Fosvoc que permitirá a los trabajadores solicitar un préstamo de hasta 140 Unidades Reajustables (UR) para la compra de materiales destinados a refacciones o ampliaciones de vivienda.
Retroactividad y cláusula de paz
El preacuerdo establece que los aumentos correspondientes a abril, mayo, junio y julio de este año se abonarán con retroactividad durante agosto y setiembre.
También incluye una cláusula de prevención de conflictos, mediante la cual las partes se comprometen a canalizar las diferencias a través de los mecanismos de diálogo y conciliación previstos en la negociación colectiva antes de adoptar medidas que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad.