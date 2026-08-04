Construcción alcanzó un preacuerdo salarial por 5 años: reducción escalonada de jornada laboral a 40 horas semanales y nuevos beneficios para trabajadores

Luego de varias horas de negociación , que comenzaron en la tarde del lunes y se prolongaron durante toda la noche, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales alcanzaron un preacuerdo en la undécima ronda de los Consejos de Salarios para la industria de la construcción.

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El entendimiento establece un convenio con vigencia desde el 1° de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031 , es decir, por cinco años. Sin embargo, el texto deja expresamente establecido que el acuerdo está sujeto a la aprobación y ratificación de las asambleas institucionales de las gremiales participantes , por lo que aún no entró en vigencia de forma definitiva.

Uno de los principales puntos del preacuerdo es la reducción progresiva de la jornada semanal de trabajo , una reivindicación histórica del sindicato.

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Actualmente, la jornada es de 44 horas semanales y el convenio prevé un descenso gradual:

43 horas desde el 30 de agosto de 2027.

42 horas desde el 1° de mayo de 2028.

41 horas desde el 1° de mayo de 2029.

40 horas semanales a partir del 28 de enero de 2030.

El texto también regula cómo deberán reorganizarse los horarios para las empresas que opten por distintos regímenes de trabajo y establece que la reducción no podrá implicar rebajas salariales.

Ajustes salariales y correctivos

El convenio prevé 11 ajustes salariales distribuidos durante los cinco años de vigencia, con incrementos nominales y correctivos por inflación.

Además, incorpora factores de corrección vinculados a la meta de inflación definida por el Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM-MEF) y prevé mecanismos para asegurar el mantenimiento del salario real.

Más horas para delegados de seguridad y salud mental

Entre los nuevos beneficios acordados figura un aumento de las horas destinadas a recorridas de obra para los delegados de seguridad, que pasarán a variar según la cantidad de trabajadores de cada empresa.

También se incorpora un capítulo específico sobre salud mental, que habilita horas pagas semestrales para actividades de sensibilización y prevención, además de consultas con profesionales para empresas de menor porte y campañas de concientización en obras de gran dimensión.

Más recursos para prevención y primera infancia

El preacuerdo incorpora medidas de prevención del cáncer de próstata, mediante un fondo anual de hasta $ 1 millones para cubrir estudios diagnósticos a trabajadores mayores de 40 años cuando corresponda.

Asimismo, las partes acordaron financiar un diagnóstico sobre las necesidades de primera infancia de los trabajadores del sector y destinar hasta $ 5,4 millones anuales para la eventual instalación de un centro de atención infantil, sujeto a los resultados del estudio.

Cambios en el Fondo de Cesantía y nuevo beneficio de vivienda

El documento también prevé impulsar modificaciones legales para flexibilizar el retiro de fondos del Fondo de Cesantía (FOCER), reducir los plazos de espera y habilitar el pago de las liquidaciones por retroactividad a quienes se retiren durante la vigencia del convenio.

Además, crea un nuevo beneficio a través del Fosvoc que permitirá a los trabajadores solicitar un préstamo de hasta 140 Unidades Reajustables (UR) para la compra de materiales destinados a refacciones o ampliaciones de vivienda.

Retroactividad y cláusula de paz

El preacuerdo establece que los aumentos correspondientes a abril, mayo, junio y julio de este año se abonarán con retroactividad durante agosto y setiembre.

También incluye una cláusula de prevención de conflictos, mediante la cual las partes se comprometen a canalizar las diferencias a través de los mecanismos de diálogo y conciliación previstos en la negociación colectiva antes de adoptar medidas que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad.