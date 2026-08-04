Proponen construir una ciudad futurista en Latinoamérica: pagarían 500 dólares durante 15 años para gastos cotidianos e instalarían más de 3 mil fábricas

La compañía de origen surcoreano con sede administrativa en Estados Unidos , A&K Group Development Inc. , impulsa desde hace más de tres años un proyecto para transformar Isla Puná , en la provincia ecuatoriana de Guayas , en una ciudad industrial y residencial de nueva planta.

La iniciativa, bautizada "SF City" (por Space & Future City), contempla la instalación de más de 3 mil fábricas y un esquema de financiamiento de viviendas a 15 años, aunque hasta el momento no cuenta con aval ni pronunciamiento oficial por parte del gobierno local .

La propuesta fue difundida por primera vez en agosto de 2021, cuando A&K Group envió una carta al entonces presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso , para presentarle el plan. Desde entonces, la empresa reiteró su oferta en distintas comunicaciones dirigidas a autoridades, sin que trascendiera una respuesta pública del Ejecutivo .

Según el material difundido por la compañía en su sitio web y en un documento de presentación del proyecto adjunto, cada vivienda del futuro desarrollo podría acceder a un aporte mensual de 500 dólares durante 15 años para cubrir gastos cotidianos, en el marco de un esquema que la empresa describe como un "mecanismo de acompañamiento económico a las familias" que se instalen en la nueva ciudad.

La representante de A&K Group, Fátima González Machuca, sostuvo en una carta pública fechada el 1° de enero de 2023 que la meta del proyecto es "dar un paso adelante" hacia el desarrollo económico de Ecuador a través de la creación de una ciudad administrativa independiente.

González Machuca indicó también que la compañía ofrecería además cobertura de salud y educación gratuitas para los habitantes de la zona.

El plan, según la documentación de la empresa, lleva más de 20 años de estudios previos y fue proyectado inicialmente para comenzar a ejecutarse en 2023, un plazo que no se cumplió. Los promotores calculan que Isla Puná, con una superficie 22 veces mayor a la de Manhattan y una vez y media más grande que Seúl, tiene espacio suficiente para alojar a unos 8 millones de habitantes.

Otro de los ejes centrales de la propuesta es la instalación de un polo industrial de gran escala. La firma sostiene que se establecerían más de 3 mil fábricas en la isla y sus alrededores, con el objetivo declarado de generar empleo masivo y atraer inversión extranjera, principalmente de Corea del Sur.

En uno de los documentos de presentación, firmado por Steve Choi en representación de A&K Group, la compañía plantea además la posibilidad de que decenas de miles de familias surcoreanas se radiquen en la futura ciudad como parte de un esquema de inmigración productiva vinculado al desarrollo industrial de la zona.

Isla Puná

La firma también difundió un mecanismo de participación ciudadana a través de una encuesta alojada en su propio sitio web, en la que invita a los usuarios a votar a favor del proyecto como forma de respaldo social a la iniciativa, en paralelo a las gestiones que la compañía dice mantener ante el Estado ecuatoriano.

Isla Puná es una isla habitada, parte del cantón Guayaquil, con una superficie aproximada de 855 kilómetros cuadrados. Su economía actual se basa principalmente en la pesca y la agricultura de subsistencia, y su población histórica ha estado muy por debajo de los volúmenes que proyecta el plan de A&K Group.

Isla Puná

En sus comunicaciones, la compañía enumera entre sus firmas vinculadas a A&K Construction Corporation, A&K Interior Construction, A&K Group Consulting USA Inc., Isla Puna Daehan Properties Inc. y Saerka USA Corp, todas presentadas como parte de un mismo grupo empresarial abocado al desarrollo del proyecto SF City.

La propuesta también incluye, según el material difundido, un capítulo de infraestructura energética. Entre los documentos publicados figura una carta de entendimiento con la firma colombiana de distribución eléctrica Distasa S.A. E.S.P., presentada como parte de las gestiones para garantizar el suministro de energía a la futura metrópolis.