Construyen el "Pentágono" de Latinoamérica y ya tiene fecha de inauguración

La ciudad colombiana de Medellín avanza con la construcción de un nuevo complejo destinado a concentrar parte de las operaciones de seguridad del distrito.

Conocido como el “Pentágono de Medellín” , el Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia también albergará instalaciones para integrar distintas dependencias y la atención de emergencias. La obra, ubicada en la capital del departamento de Antioquia, tiene prevista su inauguración para 2027.

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El megaproyecto que busca convertirse en un centro estratégico para coordinar información, vigilancia y respuesta operativa, forma parte del plan de infraestructura local y contempla una inversión cercana a los 205.000 millones de pesos colombianos.

El complejo tendrá espacios para equipos operativos, salas de monitoreo y zonas destinadas al análisis de información.

¿Cómo será el “Pentágono” de Medellín?

El nuevo edificio fue diseñado como un centro integral para reunir en un mismo espacio áreas vinculadas con la seguridad ciudadana, la atención de emergencias y la gestión de situaciones críticas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, impulsa la iniciativa dentro del "plan de fortalecimiento institucional" de la ciudad, que contempla obras en áreas como movilidad, seguridad y renovación urbana

El nombre de “Pentágono” hace referencia al centro militar estadounidense conocido por concentrar las operaciones de defensa de ese país, aunque el proyecto colombiano tendrá funciones civiles y urbanas vinculadas principalmente a la seguridad local.

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Además del edificio principal, el proyecto contará con espacios tecnológicos destinados al monitoreo en tiempo real y al intercambio de información entre los equipos operativos.

Medellín ya cuenta con otros centros de operación y monitoreo, pero el nuevo complejo busca reunir más capacidades tecnológicas y operativas en una sede diseñada específicamente para ese objetivo.

"Es una apuesta para una Medellín más segura, más inteligente y con mayor capacidad para anticiparnos al delito", enfatizó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, en diálogo con el periódico Teleantioquia.

Sólo en la fase de construcción, en la que involucra el desarrollo de las redes técnicas, el soterramiento de la infraestructura eléctrica y la preparación de los espacios donde se instalarán las plataformas tecnológicas, ya se emplearon a 254 personas.