Bandera de Malvinas: proponen quitarle a la Argentina la sede del Mundial 2030

La controversia por la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", exhibida por jugadores de la Selección argentina tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 , sumó un nuevo capítulo en las últimas horas.

El periodista Henry Winter , invitado al programa que conduce Piers Morgan , reclamó un castigo "sustancial" contra Enzo Fernández y contra la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) , luego de que la FIFA confirmara la apertura de un expediente disciplinario por lo ocurrido durante el torneo.

Winter explicó que una multa económica no tendría impacto real si se tiene en cuenta lo que recaudó el seleccionado argentino durante su participación en el Mundial . "Solo hace diferencia si hay un castigo adecuado, y creo que tendría que ser un castigo sustancial", indicó.

En este sentido, dirigió buena parte de su planteo contra Enzo Fernández , a quien vinculó con su condición de contribuyente en el Reino Unido . Según su propia estimación, el mediocampista tributaría allí más de dos millones de libras al año, por lo que Winter propuso que ese dinero se destine "para la defensa de las Malvinas" y quede a disposición de las autoridades británicas "para que vean cómo lo quieren gastar".

La bandera de las "Malvinas son argentinas" en el Gran Parque Central: jugadores de Tigre la exhibieron luego de ganarle a Nacional por la Copa Sudamericana

Sobre la posibilidad de una multa convencional, el periodista fue tajante: "Una multa, cuando un país va a ganar probablemente más de 30 millones de libras solo en premios, no tiene ningún sentido".

El pedido para quitarle a la Argentina un partido del Mundial 2030

Winter no se limitó al planteo económico. También pidió una sanción deportiva y simbólica: que la FIFA le retire a la Argentina la sede de uno de los partidos previstos para la edición centenario del Mundial 2030, que se disputará de forma conjunta en Argentina, Uruguay y Paraguay, además de España, Portugal y Marruecos como sedes principales.

"Si la FIFA realmente quisiera tomar medidas enérgicas contra el comportamiento argentino, diría: lo siento, realmente los vamos a golpear donde duele, y es que ustedes son un país tan orgulloso, tan apasionado por el fútbol, y les vamos a quitar uno de los partidos del centenario", amplió el periodista, aunque aclaró que no cree que el organismo tenga "el valor" de avanzar con esa medida.

Hasta el momento, ni el gobierno británico ni la FIFA formularon declaraciones que confirmen intenciones de avanzar con una medida de ese tipo,.

¿Qué dice el expediente de la FIFA contra la Selección argentina?

El planteo de Winter se da en paralelo al procedimiento disciplinario que la FIFA abrió formalmente el miércoles contra la AFA por presuntos incumplimientos de cuatro artículos de su Código Disciplinario, vinculados al uso de un evento deportivo para manifestaciones ajenas a lo deportivo, conducta inadecuada, discriminación y agresiones, y orden y seguridad en los partidos.

El organismo con sede en Zúrich explicó que la investigación se inició por presuntas infracciones relacionadas con "los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos" registrados durante distintos encuentros de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La bandera cuestionada fue exhibida por varios futbolistas de la Albiceleste, entre ellos Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, tras la clasificación a la final disputada en Atlanta.

En un expediente paralelo, la FIFA también investiga el comportamiento de Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala y el español Gavi por incidentes ocurridos al término de la final ante España en Nueva Jersey. Nahuel Molina afronta dos cargos por agresión, mientras que Leandro Paredes acumula tres por la misma infracción. Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, también enfrenta un cargo por ese motivo.