EN VIVO | Así viaja el "China Zorrilla" desde Australia hacia el Río de la Plata: cuándo llega el barco eléctrico más grande del mundo a Uruguay

El "China Zorrilla" , el ferry eléctrico más grande del mundo, ya navega rumbo al Río de la Plata .

El buque partió desde el astillero Incat , en Tasmania (Australia), y comenzó un viaje de más de 14.000 kilómetros hasta Uruguay, donde será incorporado a la flota de Buquebus para operar entre Montevideo y Buenos Aires. Su travesía puede seguirse en tiempo real a través de plataformas de monitoreo marítimo.

El "China Zorrilla" zarpó desde Hobart , en la isla australiana de Tasmania , tras completar las pruebas de navegación en el astillero Incat . Desde allí inició una travesía oceánica que lo llevará a cruzar el océano Índico, rodear el extremo sur de África y atravesar el Atlántico antes de ingresar al Río de la Plata .

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El sitio VesselFinder , que permite seguir la posición de embarcaciones en tiempo real mediante sistemas de identificación automática (AIS), muestra el recorrido del ferry y actualiza periódicamente su ubicación, velocidad y rumbo. Durante las primeras jornadas de navegación, el buque avanzaba por aguas del océano Austral rumbo al oeste.

Vesselfinder.com

La embarcación permanecerá varias semanas en navegación antes de arribar a Sudamérica. Una vez en Uruguay, se realizarán las tareas finales de preparación antes de su entrada en servicio comercial.

¿Cuándo llega el "China Zorrilla" a Uruguay?

De acuerdo con la información publicada por Sir Chandler, el arribo al Río de la Plata está previsto para fines de septiembre o comienzos de octubre, dependiendo de las condiciones de navegación durante la travesía. Luego deberá completar las certificaciones y pruebas operativas antes de comenzar a transportar pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires.

El presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, impulsó la construcción del ferry como parte del proceso de renovación de la flota de la empresa con tecnologías de menor impacto ambiental. El empresario ya había adelantado que el objetivo es incorporar una embarcación de gran capacidad impulsada por energía eléctrica para reducir las emisiones en la ruta del Río de la Plata.

Sirchandler.com

Emplazado por el astillero Incat, el "China Zorrilla" fue diseñado para convertirse en el ferry eléctrico de mayor tamaño del planeta. La embarcación mide aproximadamente 130 metros de eslora y fue preparada para transportar hasta 2100 pasajeros y más de 200 vehículos por viaje, cifras que la ubican entre las mayores de su categoría.

El nombre del buque homenajea a la actriz uruguaya China Zorrilla, una de las figuras más reconocidas del teatro y el cine rioplatense.

Además de su tamaño, el proyecto se destaca por su sistema de propulsión eléctrica alimentado por un paquete de baterías de gran capacidad, una tecnología que busca disminuir el consumo de combustibles fósiles y reducir las emisiones de dióxido de carbono en los cruces entre Argentina y Uruguay.