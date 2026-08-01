Asociación de Magistrados Fiscales expresó su preocupación por falta de "estándares mínimos de seguridad" en nueva sede

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay expresó este viernes su "profunda preocupación" por la seguridad de los fiscales en el nueva nueva sede ubicada en la calle 25 de Mayo y exhortó a la autoridades a actuar de forma "urgente".

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Este mes la Fiscalía General de la Nación informó que algunas fiscalías especializadas comenzarán a funcionar en su nueva sede, como las de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, Lesa Humanidad y Homicidios. Sin embargo, según comunicó la asociación de fiscales, el edificio "no reúne los estándares mínimos de seguridad para el desempeño de las funciones de la Defensa Pública".

En este contexto, de acuerdo a lo expresado por los magistrados, la Suprema Corte de Justicia solicitó que los defensores de oficio comenzaran a desempeñar provisoriamente sus tareas en la sede de Cerrito 449. "Sin embargo, esa misma sede continúa siendo el lugar de trabajo de los fiscales y de los demás funcionarios de la Fiscalía General de la Nación", señalan en un documento al que accedió El Observador.

La preocupación recae especialmente en torno a la función de la Fiscalía de Homicidios, que a partir de este viernes resolvieron poner a disposición de la defensa las carpetas investigativas en la sede de 25 de Mayo pero mantener las entrevistas con personas imputadas en Oficina Penal Centralizada en la calle Juan Carlos Gómez. Esto –advirtió la vocera de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Claudia González, en diálogo con Canal 5– puede generar una demora "tanto para el imputado como para la víctima"